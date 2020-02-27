EA ve Sony'den Sonra Unity de GDC'den Çekiliyor

Geçtiğimiz günlerde EA, Kojima Productions, Sony gibi birçok şirket GDC'ye corona virüsü yüzünden katılmayacaklarını açıklamıştı. Bu şirketlere Unity de eklendi. Unity CEO'su yaptığı açıklamada corona virüsünün bu kararı almalarına neden olduğunu söyledi.

Unity CEO'su John Riccitiello, bu sene Oyun Geliştiricileri Konferansı'na (GDC) katılmayacaklarını duyurdu. Riccitiello duyuruyu bugün bir blogda paylaştı ve Corona virüsüne karşı artan endişelerden dolayı bu kararı vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Riccitiello, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Maalesef, çok zor bir karar olmasına rağmen GDC 2020'den çekilme kararını aldık. Biz bu kararı kolayca vermedik fakat şu anki durumlara göre COVID-19 (Corona virüsü) çok fazla risk teşkil ediyor. Çalışanlarımızın sağlığını çok ciddiye alıyoruz ve hiç bir Unity çalışanı veya ortağının güvenliğini ve sağlığını gereksiz yere riske atmak istemiyoruz."

"Biz tüm çalışanların GDC'ye katılmamasını tavsiye ediyoruz. Artık GDC'de fiziksel olarak bir standımız olmayacak fakat bunun yerine çevrimiçi olarak çalıştığımız harika içeriğimizi sergileyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detay bekleyin."

Oyun motoru geliştiricisi Unity, sürekli artan Corona virüsü endişeleri yüzünden GDC 2020'den çekilen son şirket oldu. Geçen hafta EA, yeni keşfedilen Corona virüs vakalarını ve virüs hakkındaki endişelerin artmasını gerekçe göstererek GDC'den çekilmişti. Bunlara ek olarak Sony, Oculus ve Kojima Productions da bu sene etkinliğe katılmayacaklarını belirtmişti.

Corona virüsü şu ana kadar, Şubatta gerçekleşmesi planlanan Taipei Oyun Gösterisi'nin(The Taipei Game Show) iptaline ve Çin'de üretim operasyonlarını bozmayı başardı. Bunun Nisan başında Nintendo Switch'i de etkileyeceği tahmin ediliyor. GDC 2020'nin planlandığı şekilde Mart'ın 16'sı ve 20'si arası gerçekleşmesi bekleniyor.