Unity ile Türk oyun geliştirici SuperGears arasında bir iş birliği yapıldı. Unity, bu iş birliği kapsamında dünyaca ünlü GDC 2024 etkinliklerine SuperGears ile birlikte çıkacak.

Video oyun dünyası, önümüzdeki günlerde çok büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 18 Mart tarihinde başlayacak olan Game Developers Conference (GDC 2024), dünyanın dört bir yanından geliştiricilerin en yeni oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Elbette böyle bir etkinlik, dünyaca ünlü oyunlara hayat veren Unity olmadan olmaz. Ancak dahası da var. Unity, GDC 2024 etkinliklerinde Türk geliştirici ekip SuperGears ile birlikte sahne alacak. Bir süredir Racing Kingdom isimli yarış oyunu üzerinde çalışmalarını sürdüren ekip, bu sayede sesini tüm dünyaya duyurmuş olacak.

Racing Kingdom'ın reklamı, tüm dünyaya yapılacak

Unity'ın GDC 2024'te SuperGears'la birlikte sahne alacak olması, oyunun reklamı açısından çok önemli. Çünkü Racing Kingdom, Unity'ın GDC standında, sosyal medya hesaplarında, Unity geliştirici ağında, canlı yayınlarda ve çeşitli uluslararası yayım organlarında beğeniye sunulacak.

Unity ekibi, SuperGears'ın İstanbul'daki ofisini ziyaret etti

Geçtiğimiz hafta bu stratejik işbirliğinin bir parçası olarak Unity İş Ortağı Kıdemli Yöneticisi Ezgi Temir, EMEA İlişkilerinden Sorumlu Kıdemli Yönetici Helen Copnall, West Core Kıdemli Direktör Luc Beaulieu, SuperGears’in İstanbul’daki ofisini ziyaret etti. Racing Kingdom’a karşı duydukları beğeniyi dile getiren Unity ekibi, başarı için gereken desteği sonuna kadar vereceklerinin altını çizdiler. Türk geliştiricilerin oyunu için "gümbür gümbür geliyor" desek yeridir.

Aslına bakacak olursak SuperGears, uzun zamandır Unity'ın radarında. Çünkü şirket, geçtiğimiz yıl açıkladığı "En Dikkat Çekici Beş Oyun Stüdyosu" listesinde SuperGears'a da yer vermişti. Unity ayrıca, geçtiğimiz yıl düzenlediği "Unite 2023" etkinliklerinde Racing Kingdom oyununu göstermişti.

Racing Kingdom tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz