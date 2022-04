Dev Markalar Hakkında Türetilmiş Asparagas Haberler

Sosyal medyada gün boyu pek çok haber ve paylaşım görürüz. Bu haber ve paylaşımlardan bazılarının tek amacı; belirli bir kitlenin ilgisini çekecek abartı ya da yanıltıcı paylaşımlarda bulunmaktır. Bugün kulaktan kulağa yayılan bu asparagas haberlere göz atacağız.

Bir zamanlar hepimiz, "Kur'an-ı Kerim'i yırtan kızın son hali" haberini görmüşüzdür. İlgi çekmek uğruna buna benzer daha birçok haber paylaşıldı. Bu haberlerin ortak özelliği “belirli duygulara” hitap edebilmeleridir.

Biz bugünkü içeriğimizde, dini duyguları suistimal eden ve markaları hedef alan asparagas haber ve paylaşımları konu edineceğiz. Hazırsanız eğer, gözlerinizi dört açın. Hepsi birbirinden asparagas olan haberler serimize başlıyoruz.

Coca Cola ve Pepsi’nin sık sık maruz kaldığı “din düşmanlığı” haberleri

Özellikle Ramazan aylarında, Amerikan menşeli olmalarına rağmen “İsrail markası” olarak ifade edilip; “Filistin halkına zarar verdiği” yönünde haklarında pek çok paylaşım yapılan Coca Cola ve Pepsi için ortaya sürülen pek çok yanlış haber ve paylaşım var.

Bu haberlerden en popüler olanı da şüphesiz ki Coca Cola’nın amblemini ters okuduğunuzda ortaya çıktığı iddia edilen “Muhammed yok, Mekke yok” ifadesi. Coca Cola bu konuda itibarını kurtarmak için Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)’na danışmış ve DiB de bu konunun asparagas olduğunu ifade eden yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

DİB'in Coca Cola ile ilgili yaptığı açıklama:

Bir diğer asparagas paylaşım ise Pepsi’nin açılımının Pay Every Penny for Strong Israel (Her kuruşunu güçlü İsrail için öde) şeklinde olduğudur. Bu asılsız haber ise, yalanlanmaya lüzum görülmeyecek kadar dayanaksız. "Pepsi / isded" (öldü) paylaşımlarının yorumlarını da sizlere bırakıyoruz...

Pepsi hakkında bahsi geçen "is ded" paylaşımlarından biri:

Nike marka ayakkabılarda Arapça dini ifadeler

Bugün bile zaman zaman hortlayan asparagas haberlerden biri de hiç şüphesiz ki Nike marka ayakkabıların tabanında ya da çeşitli yerlerinde Arapça “Allah” yazdığı iddiasıdır.

Nike, gösterilen tepki üzerine “bahsi geçen şekil, Air Max markasının stilize edilmiş bir sunumu olması için tasarlandı. Buradaki tek amaç Air Max markasını yansıtmak.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Nike hakkında yayınlanan asparagas paylaşımlardan biri

Puma ve Adidas marka ürünlerde dini ifadeler

İddiaya göre, Puma marka ayakkabılarda Arapça “Allah” ifadesi yer almaktadır. Aynı şekilde Adidas marka çorapların ters çevrildiğinde içerisinde Allah yazdığı ifade ediliyor. Yine bu haber ve paylaşımlar da herhangi bir dayanağı olmayan haberlerden sadece birkaçı.

Orkid marka pedlerde bulut çizimleri, yanlış yorumlandı

Amerika menşeli bir marka olmasına rağmen İsrail malı olarak yaftalanan ve ped ürünlerinde bulunan bulut çizimlerinin farklı yorumlanarak Arapça “Allah” olarak ifade edilen markalardan biri de elbette ki Orkid...

Gezer, tepkilerden ötürü ürünleri imha etti

Genellikle terlik markası olarak hayatımıza yerleşen Gezer markasının bir modelinde, tabanda bulunan çizgilerin Arapça “Muhammed” olarak yorumlanması üzerine birçok kişi markaya şikayette bulundu. Şikayetleri dinleyen marka, söz konusu ürünlerin birer hata olduğunu ve ürünleri imha ettiklerini açıkladı.

Merinos halılarda “Allah” yazısı

Binbir çeşit soyut çizgilerle dokulu Merinos marka halılardan bazılarındaki ifadeler, Arapça ifadelere yoruldu ve bu konuda da aslı olmayan pek çok paylaşım yapıldı.

Burger King’in “Allah” yazılı menüsü

Burger King’in dondurma menüsü üzerindeki şekillerin “Allah yazısı” olarak yorumlanıp, markanın linçlendiği günleri hatırlamayan var mı?

Under Armour’un tabanındaki klasik çizgiler...

Under Armour marka ayakkabıların tabanında kullandığı çizgiler de Arapça dini ifadeler olarak yorumlanan örneklerden biriydi.

Neyi görmek istiyorsak onu görüyoruz

Sırtında Allah yazan balık, kabuğunda Allah yazan yumurta, Allah ve Hz. Muhammed yazılı yumurtalar yumurtlayan tavuk, Allah yazılı keçi ve üzerinde dini ifadeler yer alan meyveler...

Aslında tüm bu ifadeler, sadece görmek istediğimiz şeyleri gördüğümüzü bizlere gösteriyor. Bu konuda bizlere düşen en önemli şey, hiç şüphesiz ki mantıklı düşünmek. Hiçbir grup ya da paylaşımın, bizlerin inanç duygusundan beslenmesine müsaade etmememiz gerekiyor.

Peki ya sizler markaların normal ürünlerinden “dini mesajlar” çıkaran bu paylaşım ve haberler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu konuda asıl amaç, markayı karalamak mı yoksa paylaşımlardan çıkar sağlamak mı? Bu konuda aklınıza gelen başka örnekler var mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.