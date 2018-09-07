Netflix’in popüler dizisi Narcos’un beklenen yeni sezonu yaklaşıyor. Narcos: Mexico adını taşıyacağı bilinen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ilk görselleri paylaşılan ünlü Netflix dizisi Narcos’un 4. Sezon fragmanı yayınlandı. Ortaya çıkan fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de açıklığa kavuşan dizi, 16 Kasım günü sevenleri ile buluşacak.

Kolombiya’nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olan Pablo Escobar’ın hikayesini anlatacak olan dizi, yeni sezonunda Meksika’nın 1980’li yıllarına giderek Guadalajara kartelini ele alacak. Henüz daha yeni paylaşılmış olan fragman videosuyla bile ilgi toplayan dizinin, yayınlanması sonrası seyircileri ekrana kilitleyeceği düşünülüyor.

Oyuncu kadrosunda Michael Pena, Diego Luna, Aaron Staron, Alejandro Edda, Alfonso Dosal, Alyssa Diaz, Clark Freeman, Ernesto Alterio, Fernanda Urrejola ve Gerardo Taracena gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, Meksika uyuşturucu savaşlarının en başına gidecek.