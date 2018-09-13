Ünlü Yayın Platformu Twitch Çöktü

Oyuncuların yoğun olarak kullandığı ünlü canlı yayın akışı platformu Twitch bu akşam saatlerinde çöktü.

Günümüzde oyuncular için en önemli platformlardan biri olan ve dünya genelinde binlerce aktif kullanıcısı bulunan Twitch, yine binlerce kullanıcıyı etkileyen bir sorunla karşı karşıya.

Bugün akşam saatlerinde bazı Twitch yayıncıları platformda yükleme sorunuyla karşılaşmaya başladılar. Kısa süre içerisinde sorunu yaşayaan kullanıcı sayısı arttı ve Twitch, Twitter'da resmi destek hesabından sorun üzerinde çalıştıklarına dair bir tweet paylaştı. Şikayetlerin artmaya başlamasının ardından bir tweet daha paylaşan Twitch, sorunu çözmek üzere olduklarını belirtti.

'Site genelinde yaşanan yükleme sorunlarını araştırıyoruz. Sıkı durun!'

'Site genelinde akışların yüklenmesini engelleyen sorunları çözüyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz'

Sorun henüz tam olarak çözülmüş değil ve kimi kullanıcılar bağlantı sorunu yaşamaya devam ediyor. Bu da ortaya eğlenceli tweetlerin çıkmasına sebep oluyor.

'Twitch çöktü. Hesabım doğru şekilde çalışmıyor. Abur cuburum da bitti. Dışarı çıkmaya cesaret edebilir miyim? Bardağı taşıran son damla bu mu? Güçlü kalmalıyım.'