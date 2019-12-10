Untitled Goose Game'in Xbox One Başarıları Paylaşıldı

Bir kaz olarak insanoğlunun en büyük belası olduğunuz Untitled Goose Game, 17 Aralık'tan itibaren Xbox One'da oynanabilir olacak. Oyunun Xbox başarıları ise TrueAchievements tarafından paylaşıldı.

Rahatsız bir kaz olarak oyunda bulunan tüm insanların sinirlerini alt üst etmek ister miydiniz? İşte Untitled Goose Game, size tam olarak bunu yapabilme imkânı veriyor. Oyundaki tek amacınız insanları rahatından etmek ve onlara psikolojik zarar vermek. Ayrıca bu oyun da geçtiğimiz yıllarda benzer temaya sahip Goat Simulator gibi viral olmuş olma özelliğine sahip.

Untitled Goose Game, geçtiğimiz günlerde Microsoft Store’da yerini aldı. Herkesi rahatsız etmekle yükümlendirilmiş rahatsız bir kazı oynayabilmemizi sağlamak üzere geliştirilmiş oyun, Xbox One X’te 17 Aralık’tan itibaren oynanabilecek. Dahasını mı istersiniz, bu oyunu 4K çözünürlükte oynayabilirsiniz.

Untitled Goose Game ile 1.000 Gamerscore kazanabilirsiniz:

Oynadığınız oyunlarda başarı avcılığı yapmayı seviyorsanız bu oyunda da tüm başarıları almaya çalışacaksınızdır. Ayrıca Untitled Goose Game’deki tüm başarıların toplamının 1.000 Gamerscore’a eşit olduğuna da değinmeden geçmeyelim. Dolayısıyla oyundaki başarıları tamamlamak artık çok daha ilgi çekici olacaktır.

Peki Untitled Goose Game’in Xbox başarıları arasında neler yer alıyor? Oyun, tam 25 farklı Xbox başarııyla geliyor. Xbox oyunlarının başarılarını paylaşan TrueAchievements, bu oyunda kazanabileceğiniz başarıları paylaşmayı unutmadı. İşte oyunda yer alacak tüm başarılar ve nasıl elde edebileceğinizin yer aldığı liste şu şekilde.

Untitled Goose Game başarıları:

A Secret Prize - Yapılacaklar listesindeki her şeyi yapın. (Gamerscore: 95)

The Garden - Bahçede yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 70)

The High Street - Sokakta yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 70)

The Back Gardens - Arka bahçede yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 70)

The Pub - Barda yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 70)

Thank you for playing our video game - Oyunu tamamlayın. (Gamerscore: 80)

The Garden, Quickly - Kilise çanı çalmadan bahçede yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 80)

The High Street, Quickly - Kilise çanı çalmadan sokakta yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 80)

The Back Gardens, Quickly - Kilise çanı çalmadan arka bahçede yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 80)

The Pub, Quickly - Kilise çanı çalmadan barda yapılacaklar listesini tamamlayın. (Gamerscore: 80)

Gizli başarılar:

Nasty - Görevliyi bahçenin dışına kilitleyin. (Gamerscore: 15)

Yummy - Piknikten bir şey çalın. (Gamerscore: 15)

Ghastly - Çocuğu su birikintisine düşürün. (Gamerscore: 15)

Noisy - Marketteki terazilerin ötmesini sağlayın. (Gamerscore: 15)

Unlucky - Televizyon dükkanının içinde şemsiye açın. (Gamerscore: 15)

Devious - Ana caddede olmayan birisinin eski eşyasını yeniden satın almasını sağlayın. (Gamerscore: 15)

Beautiful - 5 çiçek toplayın. (Gamerscore: 15)

Dreadful - Çocuğu garajda tuzağa düşürün. (Gamerscore: 15)

Careful - Çitin üstünden atılan bir nesneyi yakalayın. (Gamerscore: 15)

Intrepid - Çitin üstünden atlayın. (Gamerscore: 15)

Pretty - Arka bahçelerdeki büstleri giyin. (Gamerscore: 15)

Nimble - Gol atın. (Gamerscore: 15)