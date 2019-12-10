Babylon's Fall Oyununa Ait Yeni Görüntüler Yayınlandı

2018'deki tanıtımından beri bulunduğu türün hayranları tarafından heyecanla beklenen oyun Babylon's Fall'a ait yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Oyun içi görüntülerin yer aldığı videonun yanı sıra oyun hakkında bazı detaylar paylaşıldı.

Japon oyun yapım şirketi PlatinumGames'in bir süredir beklenen oyunu Babylon's Fall'a ait yeni oyun içi görüntüler yayınlandı. Oyun, Sony'nin bugün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde oyun tutkunlarına tanıtıldı.

Aksiyon yüklü Babylon's Fall'un yayınlanan görüntülerine bakarsak oyunun fazlasıyla dövüş odaklı olduğu kanaatine varabiliriz ancak hâlâ oyun hakkında bilmediğimiz çok şey var. PlatinumGames, önümüzdeki yaz oyunla ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağımız haberini verdi. Babylon's Fall'un State of Play'de yayınlanan yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Babylon's Fall'un yeni tanıtım videosu:

Oldukça göz alıcı ve canlı grafikler ile oyuncuya adeta bir görsel şölen yaşatacak oyunun yeni yayınlanan tanıtım videosunda kılıçlarla savaşan, bazıları aşırı büyük olan birtakım şövalye görmekteyiz. Oyun şirketi Square Enix, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Babylon’s Fall, bünyesinde bulundurduğu aksiyon uzmanları ile ünlenmiş PlatinumGames ile ortak bir çalışma yürütülerek hazırlanmış yepyeni bir Square Enix oyunu" ifadelerini kullandı.

Square Enix'in açıklamaları, şu ifadelerle devam etti: "Bugün düzenlenmiş olan State of Play etkinliğinde gösterilen yeni tanıtım videomuz ile birlikte ilk kez oyunun oynanışına dair akıcı görüntülere ulaşmanın yanı sıra oyundaki 'Brushwork Filter' tekniğinden gelen görsel biçimle de karşılaşıyoruz."

Babylon's Fall ilk kez Square Enix'in E3 2018 sunumunda oyun tutkunlarına tanıtılmıştı. 2017 yılında çıkarılan Nier: Automata oyunu gibi Babylon's Fall'un da dağıtımını Square Enix yapacak. Göz alıcı aksiyon oyunu PlayStation 4 ve PC platformları için piyasaya sunulacak. Oyunun PC versiyonuna Steam'den erişilecek. Çıkışı heyecanla beklenen bu oyunun oyuncular tarafından nasıl yorumlar alacağı ise şimdiden merak konusu. Siz de video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.