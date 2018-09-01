Unutulan Şifreleri Siri'den Öğrenmek Artık Mümkün

Siri'nin, kullanıcılar açısından oldukça faydalı olması muhtemel bir özelliği ortaya çıktı.

Akıllı telefonlarınızda çeşitli internet sitesi ve uygulama şifrelerinizi saklamanın en iyi yollarından biri, 1Password gibi şifre yöneticileri kullanmaktır. 1Password ve benzeri şifre yöneticisi uygulamalar; sizin için güvenli şifreler oluşturduğu gibi, aynı zamanda bu şifreleri gerektiği zaman otomatik olarak doldurur. Yine de akıllı cihazınızın kendi şifre yöneticisini kullanmak da mümkün.

Apple cihazları, istediğiniz takdirde şifrelerinizi iCloud platformu üzerinde kayıtlı tutabiliyor. Birçok farklı internet sitesinde şifre hatırlama gerekliliğini kaldıran bu durum, kimi zaman şifrelerinizi gerçekten unutmanızı sağlayabiliyor. Herhangi bir şifrenizi merak ettiğinizde, bunu Siri'ye sorabilirsiniz.

Siri'nin CNET tarafından keşfedilen bu özelliği, kullanıcılar için oldukça işlevsel durumda. Sesli asistan Siri'ye vereceğiniz "Siri, şifrelerimi göster." komutu, telefonun ayarlar bölümünde yer alan tüm şifrelerinizi gözler önüne seriyor. Tabii bu şifrelere erişmek için Face ID veya Touch ID kullanmak şart. Buna ek olarak Siri'ye direkt olarak öğrenmek istediğiniz şifrenizi de sorabilirsiniz, Siri bu sefer talep ettiğiniz şifreyi karşınıza çıkaracaktır.

iOS cihazınızda şifrelerinize ulaşmanın tek yolu tabii ki Siri'den geçmiyor. Cihazınızda "Ayarlar -> Şifreler ve Hesaplar -> Web Sitesi ve Uygulama Şifreleri" yolunu izleyerek de şifrelerinize ulaşabilirsiniz.