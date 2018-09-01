Apple, Hatalı iPhone 8'lere Ücretsiz Destek Vermeye Başladı

2017 yılında satışa başlayan iPhone 8'lerde ortaya çıkan yazılımsal problemler nedeniyle, Apple geri adım attı.

Akıllı telefon devi Apple; iPhone 8 serisinde yaşanan bazı sorunları çözmek için yeni bir onarım programını duyurdu.

Bazı iPhone 8 telefonlarda yaşanan logic board kaynaklı sorun nedeniyle telefonlarda; donma, yeniden başlama hatta açılmama gibi durumların yaşandığı ortaya çıktı. Apple ise bu sorunu çözmek için ücretsiz onarım programını geliştirdi. Bu hataya sahip olabilecek telefonların çoğu Çin, Hindistan, Japonya gibi Asya ülkelerinde ve ABD’de 2017-2018 yıllarında satıldı. Şirket yine de hangi telefonların bu uygulamaya dahil olacağını kontrol etmek için bir sorgulama sayfası geliştirdi. Kullanıcılar, cihazın ayarlar kısmındaki seri numarası ile gerekli kontrolü yapabilecekler.

Bu soruna sahip olan kullanıcılar, Apple Store gibi yetkili servislere başvurabilir ya da Apple Premium Reseller ile iletişime geçebilir. Apple, telefonların programdan önce yedeklenmesini ve cihazın kasasında bir sorun varsa öncelikli olarak o sorunun giderilmesi gerektiğini de ekledi. Tabii bu çatlak veya kırık gibi fiziksel sorunların, ücretli olarak düzeltileceğini de eklemek gerekiyor.