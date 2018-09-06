Uygun Fiyatlı 2018 Model iPhone'un Renk Seçenekleri Belli Ol

Apple, OLED ekranlı premium iPhone modellerinin yanında bir de LCD ekranlı bir iPhone tanıtacak. Uygun fiyatlı olacağı söylenen bu cihazın renk seçenekleri belli oldu.

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına bir haftadan kısa süre kaldı. Steve Jobs Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinliğe bu kadar kısa süre kalması, iPhone sızıntılarının da artmasına neden oldu. Çevrimiçi ortamda paylaşılan bir görsel, 6.1 LCD ekranlı yeni iPhone modelinin renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

Yukarıda görmüş olduğunu görsele göre yeni iPhone modeli koyu kırmızı, beyaz ve koyu mavi renk seçeneklerine sahip olacak. Görsel, ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun LCD ekranlı iPhone’nun renk seçenekleri hakkında yaptığı açıklamalarla tutarlı olduğu için doğruluk oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Ming-Chi Kuo, uygun fiyatlı iPhone olarak tanımlanan 6.1 inç LCD ekranlı iPhone’un standart siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak turuncu, kırmızı ve mavi renk seçeneklerine sahip olacağını dile getirmişti. Görselde de kırmızı ve mavi renk seçeneklerini gördüğümüzü düşünürsek bu iddianın doğru olduğunu söyleyebiliriz.