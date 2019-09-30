Şarjda Bıraktığı Telefonu Patlayan Kız Hayatını Kaybetti

Kazakistan'ın Bastobe kentinde yaşanan olayda 14 yaşındaki genç bir kızın akıllı telefonu, talihsiz kız uyuduğu sırada patladı. Şarja işlemine bağlı olarak bu patlamanın yaşandığını söyleyen yetkililer, patlama nedeniyle genç kızın beyin sarsıntısı geçirdiğini ve bu nedenle de hayatını kaybettiğini açıkladılar.

Akıllı telefonların ve powerbank'lerin patlaması sık sık haberlerimize konu oluyor. Ancak bu kez, Kazakistan'da yaşanan bir telefon patlaması, 14 yaşındaki genç bir kızın hayatına mal oldu. Telefonunu gece uyurken şarjda bırakan talihsiz kız, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak polisin soruşturması devam ediyor.

Kazakistan'ın Bastobe kentinde yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, her gece yaptığı gibi telefonunu şarja takarak uyudu. Sabah olduğunda ise ailesi, 14 yaşındaki kızlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Yetkililer tarafından yapılan ilk belirlemelere göre genç kızın bu patlama nedeniyle ağır bir beyin sarsıntısı geçirdiği ve bu sarsıntıya bağlı olarak ölümünün gerçeklemiş olduğu ifade edildi.

Ailesinden sağlık kurumlarına haber gelmesi üzerine genç kıza müdahale edilmeye çalışıldı ancak doktorlar tarafından yapılan açıklamalara göre sağlık ekipleri, 14 yaşındaki kızın evine ulaştıklarında Abzalbek çoktan ölmüştü. Adli makamların yaptığı incelemelere göre telefonun sabaha karşı patladığı belirlendi. Akıllı telefonun markası ise henüz açıklanmadı.

Olayla ilgili olarak polis yetkilileri tarafından soruşturma devam ederken, bu olayın ne ilk ne de son olacağını hatırlatmakta bir kez daha fayda var.