İnsanlık uzay ile gerçekten içli dışlı olmaya başladığından beri gezegenimizin etrafında bir çöp tabakası oluştu ve bu tabaka büyümeye devam ediyor. Yeryüzünden sonra uzayın da bu denli kirletilmesi, özellikle uzay araştırmalarında bazı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden ilk kez bu atıkların temizlenmesine yönelik bir adım atıldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzaya dört kollu bir çöp toplayıcı robot gönderiyor. ESA, projesiyle bu konuda önemli bir adım atacak ve bu görev, yörüngedeki uzay çöplerini toplamaya yönelik ilk görev olacak.

2025 yılında uzaya gönderilecek olan ClearSpace-1 robotunun dâhil olduğu projenin 120 milyon euro maliyetinde olmasına karşın görevde sadece bir parça çöp toplanacak. Avrupa Uzay Ajansı, bu projenin daha geniş kapsamlı uzay temizleme projelerine de zemin hazırlayacağı kanısında.

Uzayı temiz tutmak adına yeni kural:

ESA'nın genel müdürü bu konuda yeni bir kural için de çağrıda bulunuyor. Getirilmesi istenen kurala göre gönderilen her uydu, ömrü tükenip hizmet süresini tamamladıktan sonra göndereni tarafından yörüngeden toplanacak. "Gemi enkazları hâlâ denizin yüzeyinde yüzüyor olsaydı deniz seyahatlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini hayal edin" açıklamasında bulunan ESA'nın genel müdürü Jan Wörner, açıklamalarına "Yörüngenin şu anki durumunun bu şekilde devam etmesine izin verilemez" ifadelerini ekledi.

Geçtiğimiz 60 yıl boyunca, gezegenimiz Dünya'nın etrafında binlerce ton atık birikti. Eski roket parçaları, yaklaşık 3.500 kullanım dışı uydu ve büyük atıklardan kopmuş yaklaşık 750 bin küçük parça da bu atıklara dâhil. Bu atık parçaların geneli, saatte 20 bin kilometre hızla Dünya etrafında dolaşmakta. Binlerce uydunun yörüngeye yollanmış olmasından dolayı bunların uydularla çarpışma ihtimalleri de yüksek.

Görev nasıl işleyecek?

ClearSpace-1 görevinin amacı, ESA’nın Vega roket fırlatıcısı tarafından 2013’te Dünya’nın 800 km yukarısında yörüngeye bırakılmış olan Vespa adında bir hurdayı yörüngeden temizlemek. Vespa, 100 kilogram yani küçük bir uydu ağırlığında ve seçilmesinin sebebi dayanıklı ve basit bir yapıya sahip olması. Bu özelliklerinden dolayı toplayıcı tarafından kavrandığında cismin parçalanma olasılığı daha az.

Çöp toplayıcı robot, Vespa'yı bulacağı yörüngeye gönderilecek. Robot, cismi dört robotik koluyla kavrayacak ve kendisi ile birlikte atmosferden aşağı düşerken yanarak hem cismi hem de kendisini Dünya'nın yörüngesinden uzaklaştıracak.