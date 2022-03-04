Uzayda Başıboş Dolaşan Roket, Bugün Ay'a Çarpacak

Ay ile uzayda başıboş dolaşan roketin çarpışması bugün gerçekleşecek. Çarpışma, yapılan hesap ve tahminlere göre TSİ 15:30 sularında olacak. Uzay ajansları, henüz kime ait olduğu bile kesinleşmeyen roketin Ay'a çarpması ile ilgili olarak herhangi bir aksiyon almayacaklar. Bu olay, tamamen kontrolsüz gerçekleşmesi nedeniyle tarihte bir ilk olacak.

Bundan yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, uzayda başıboş dolaşan bir roketin Ay'a çarpacağından bahsetmiştik. İlk tahminlere göre bu roket, SpaceX'e aitti. Ancak sonraki iddialar, söz konusu roketin Çin'e ait olduğunu ileri sürmüş, Çin ise bu iddiaları reddetmişti. Şimdi bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uzay bilimcilerin yaptığı çalışmalara göre Ay ile roket arasındaki çarpışma, çok büyük bir ihtimalle bugün gerçekleşecek. Çarpışmanın TSİ 15:30 sularında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak bu çarpışma, Ay'ın karanlık tarafında gerçekleşecek. Bu yüzden teleskopları ile Ay gözlemi yapan uzay meraklıları, çarpışmayı göremeyecekler.

NASA, Ay'daki çarpışmayı bilahare inceleyecek

*Roketin çarpacağı bölgenin tahmini konumu.

Scientific American isimli dergi bünyesinde çalışan uzay bilimcilere göre çarpışma, 570 kilometrelik çapa sahip olan Hertzsprung Krateri'nin çevresinde gerçekleşecek. Uzmanlar, bunun Ay'da yaşanacak ilk kayıtsız çarpışma olacağını dile getiriyorlar. Ancak bunun son olmayacağını söylemek gerek. Zira uzay boşluğu her geçen gün biraz daha büyük bir çöplük haline geliyor ve buna benzer olayların sayısının artması çok olası.

Ay'daki çarpışma, uzay ajanslarının pek de umurlarında olmayacak. Zaten Dünya'dan takip edilemeyecek olay için Ay'ı inceleyen ya da inceleme imkanı olan uzay araçlarının olağan programı değiştirilmeyecek. NASA tarafından yapılan açıklamalarda, çarpışmanın bilahare inceleneceği belirtildi...