Ay'a Çarpması Beklenen Roket Çin'e Ait Olabilir

Geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in bir Falcon 9 roketinin Ay'a çarpacağı duyurulmuştu. Ancak bilim insanları yaptıkları yeni açıklamalarda bu roketin SpaceX'e ait olmadığını, Çin'e ait olabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda bir meteorolog olan Eric Berger’in, bir SpaceX roketinin Ay’a çarpacağını duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen bu roketin bir ‘Falcon 9’ olduğu ve 2015 yılının şubat ayında uzaya gönderildiği ifade edilmişti.

Ek olarak açıklamalarda, 2015’te DISCVR isimli gözlem uydusunu uzaya götüren Falcon 9’un kontrolden çıktığı ve 7 yıldır uzayda süzüldüğü kaydedilmişti. 4 Mart tarihinde roketin Ay’a çarpmasının tahmin edildiğini de sözlerine ekleyen Berger, yayımladığı yeni bir haberde bu durumla ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı. Berger, yapılan yeni açıklamalarla birlikte Ay’a çarpacak olan roketin SpaceX’in Falcon 9 roketi olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

2014’te fırlatılan bir Çin roketi Ay’a çarpabilir

Gelen yeni haberlere göre astronomlar, Ay’a çarpacak olan cismin SpaceX’in roketi olmadığını, Çin tarafından 2014’te fırlatılan bir roket olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemeye başladı. Berger’e göre NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda çalışan mühendis Jon Giorgini, cismin Falcon 9'a ait olmadığını ilk fark eden kişiydi.

DSCOVR uydusunun Ay’a yeterince yaklaşmadığını; bu yüzden de Falcon 9’un herhangi bir kademesinin çarpma ihtimalinin gerçekçi olmadığını bulan Giorgini, hemen haberi ilk yayımlayan araştırmacı Bill Gray’i konu hakkında bilgilendirdi. Gray de bunun ardından diğer potansiyel adayları değerlendirmeye başladı.

İncelemelerini sürdüren Gray, kısa bir süre sonra yeni bir aday buldu. Çin’in Ekim 2014’te Ay’a Chang’e 5-T1 isimli görevini işaret eden Gray, bu görevde kullanılan roketten toplanan verilerin ve fırlatılış tarihinin Ay’a çarpacak nesne ile birebir örtüştüğünü ifade duyurdu. Ünlü araştırmacı son olarak, 4 Mart 2022’de çarpması beklenen cisim ile ilgili yeni bulguların ikna edici olduğunu; bu yüzden de bir Çin roketinin Ay’a çarpma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.