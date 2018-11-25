Uzaydan Çekilen En Uzun Timelapse Videosu

Dünya’nın sürekli değişen yüzeyinde, akıp giden harika bir manzaraya bakmak ister misiniz? Avrupa Uzay Ajansı’nda çalışan Alman astronot Alexander Gerst, uzaydan çekilen Dünya görüntülerini birleştirerek uzaydan çekilmiş en uzun Timelapse’i oluşturdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görüntülediği fotoğraflarla oluşturulan ve 15 dakikaya yakın süren Timelapse videosunda, gündüzden geceye geçiş anları da bulunuyor.

Videoyu oluşturmak için 21.000’den fazla fotoğraf kullanan Gerst, görüntüleri 6 Ekim günü kaydetmiş. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Dünya etrafındaki bir tam turu 90 dakika sürüyor ve videoda 2 tam geçiş yer alıyor. Video, Tunus üzerinden başlayarak İtalya ve Avrupa’nın bazı bölgelerinden geçip, Çin’de geceyi aydınlatan ışıklara ulaşıyor. Videonun sağ üst köşesinden rotayı takip edebilirsiniz.

Video, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 20.yılını kutladığı dönemde paylaşıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ilk modülü Zarya, 20 Kasım 1998’de uzaya gönderilmişti.