Uzayda Güneş Tutulması Nasıl Görünüyor (Video)

BBC, Güneş tutulmasının Dünya’nın kenarından görüldüğü bir videoyu paylaştı. Araştırmacıların, helyum balonu kullanarak elde ettikleri görüntülerde, Güneş tutulmasının Dünya’nın üzerindeki görüntüsünün uzaydan görünüşü sergileniyor.

2017 yılında, her ikisi de mühendis olan Alex Baker ve Christ Rose, Güneş tutulmasını kayıt altına almak için 360° bir kamerayı 50.000 metre yüksekliğe, Stratosfere göndermek için bir helyum balonu kullandı.

İki mühendisin helyum balonu ile stratosfere gönderdikleri 360° kameranın kaydettiği görüntüler, BBC tarafından paylaşıldı. BBC’nin “Earth from Space”, serisinde yayınlanan video “Great American Eclipse” şeklinde isimlendirildi.

Alex Baker ve Christ Rose, yakaladıkları görüntüler için bir açıklama da gerçekleştirdi. İki mühendis, gerçekleştirdikleri açıklamada Ağustos 2017’de Güneş tutulmasını videoya almak için Wyoming’e gittiklerini belirttiler. Helyum dolu balonlarını 50 km yüksekliğe gönderdiklerini ifade eden ikili, nanometre hassasiyeti ile ayarlanan bir dizi kamera kullanarak üç saat boyunca çekim yaptıklarını açıkladılar.

İki makine mühendisi, helyum dolu balonu gerekli görüntüleri elde ettikten sonra aşağı indirdiler. Helyum balonun üzerinde bulunan kamera ile elde edilen görüntüler, daha sonra birleştirildi ve video 16:9 oranına göre uyarlandı. Son işlem olarak video hızlandırıldı. Videonun hızlandırılması ile Dünya’nın kenar alanında bir Güneş tutulması görüntüsü elde edildi.

Güneş tutulmasının, Dünya üzerindeki görüntüsünün uzaydan görününüşü gösteren büyüleyici görüntülerin bulunduğu video, BBC tarafından belgesel serisine seçilerek YouTube’da paylaşıldı.