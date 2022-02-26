Yapay zeka teknolojisi günümüzde öyle bir noktaya geldi ki yakın zamanda internetin yapay zeka tarafından yönetilebileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar mevcut yapay zekanın internet ortamına hükmetmesi konusuna pek de sıcak bakmıyor.

Teknolojide ve özellikle de yapay zeka (Artificial Intelligence/AI) alanında yaşanan her gelişme, internetin geleceğini doğrudan etkiliyor. Buna göre gelecekte internetin botlar tarafından yönetilmesinin oldukça mümkün olduğu düşünülüyor.

Bu olduğunda internetin şimdi olduğundan daha iyi mi, yoksa daha kötü bir yer mi olacağı sorusu ise pek çok insanın kafasını kurcalıyor. Ancak görünüşe bakacak olursak uzmanlar, mevcut yapay zeka sistemlerini göz önüne aldıklarında bu konuya pek de sıcak bakmıyor.

"İnternet tamamen tanınmaz olurdu"

Kopenhag Gelecek Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (CIFS) uzmanlar, AI tarafından oluşturulan içerikler ve yapay zekanın metaverse ile diğer dijital konumlara nasıl hükmedebileceği konusuna dikkat çekiyor.

CIFS uzmanı Timothy Shoup, özellikle de OpenAI'nin GPT-3'ü gibi modellerin daha geniş kitlelerce bir kabul görmesi halinde, internet içeriğinin yüzde 99 ila yüzde 99,9’unun 2025 ila 2030 yılları arasında yapay zeka tarafından oluşturulacağını tahmin ediyor. Konuya dair Shoup, bunun gerçekleşmesi durumunda "İnternetin tamamen tanınmaz olabileceğini" de sözlerine ekliyor.

Yapay zekanın geliştikçe zaman içinde, içindeki tüm şeylerle birlikte çevrimiçi dünyaları oluşturmaya başlayabileceği öngörülüyor. Konuya dair konuşan bir başka CIFS uzmanı Sofie Hvitved, OpenAI’nın bu yılın başlarında piyasaya sürmüş olduğu ve doğal dil girdilerini yorumlamak ve karşılık gelen görüntüleri oluşturmak için GPT-3'ün 12 milyar parametreli bir sürümünü kullanan DALL-E'yi hatırlatarak, "DALL-E artık gerçekçi nesnelerin yanı sıra gerçekte var olmayan nesnelerin görüntülerini de oluşturabiliyor." ifadelerini kullanıyor.

Peki yapay zekalar 'kötü' bir şey olmak zorunda mı?

Aslında yapay zekaların internet içeriği oluşturması doğası gereği kötü bir şey olmak zorunda değil. Teorik olarak cinsiyet, ırk ve kültür gibi şeyler göz önüne alınarak daha kapsayıcı sanal dünyaların inşa edebilmesi mümkün olabilir. GitHub kodlayıcılarının yalnızca basit insan dilinde yazarak kodlarının yüzde 30'unu oluşturmasına yardımcı olduğu Codex gibi programlar, çok daha fazla insana yeni yaratıcı alan fırsatları sunabilir.

Ancak bunun yaşanması için ilk önce yaratıcılarının önyargılarını barındıran mevcut yapay zeka gerçekliğinin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılması gerekiyor. Daha dengeli ve tarafsız bir yapay zeka sisteminin geliştirilmesi halinde, internetin daha az iş ile daha güvenli bir yer haline gelmesi mümkün olabilir.