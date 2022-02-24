Meta'nın 'Inside the Lab' isimli etkinliğinde konuşan Mark Zuckerberg, şirketin üzerinde çalıştığı yeni projeleri açıkladı. Bu projelerin en dikkat çekeni, dünya üzerindeki tüm dilleri anında birbirine çeviren yapay zeka destekli çevirmendi.

Geçtiğimiz aylarda isim değişikliği yaparak Meta şeklinde yola devam eden Facebook, dün bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg de bu etkinlik kapsamında açıklama yaptı. Yapılan açıklamalar, Meta'nın metaverse teknolojileri ile ilgili yeni araştırma ve çalışmalarını gözler önüne serdi.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre metaverse teknolojileri, mobil internet dünyasının yerini alacak. İnsanlar, oluşturdukları avatarlar ile kendi sanal dünyalarında özgürce hareket edebilecekler. Zuckerberg, bu sanal dünyanın oluşturulabilmesi için Builder Bot olarak isimlendirdiği yeni aracı da etkinlik kapsamında tanıttı. Yapay zeka destekli Builder Bot, kullanıcıların sesli komutlar ile kendi sanal dünyalarını yaratabilmelerini sağlayacak. Örneğin bu yazılım ile yalnızca konuşarak, bir adayı dilediğiniz gibi dizayn edecekseniz.

"İnsanlar ile sesli asistanlar arkadaş gibi olacak"

Zuckerberg'in etkinlik kapsamında değindiği konulardan bir tanesi de son dönemlerde oldukça popüler hale gelen sesli asistanlardı. Meta kurucusu, insanlar ile sesli asistanların arkadaş gibi olmalarını sağlayacak bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Üstelik Mark Zuckerberg, sesli asistan oluşturmayı sağlayacak yeni projesi CAIRaoke'den de bu etkinlikte bahsetti. Bir demoda bu proje ile geliştirilen bir sesli asistanın sahibine yemek pişirmede yardımcı olduğu görüldü. Asistan, yemek sırasında hem tuz eklemek için yardımcı olmuş hem de evde biten tuzun siparişini vermişti.

Küresel çapta kullanılabilecek özel bir çevirmen geliyor

Mark Zuckerberg'in Inside the Lab isimli etkinlikte değindiği en dikkat çekici konu bir 'çeviri' projesi olarak karşımıza çıktı. Zuckerberg'in açıklamalarına geliştirilen yapay zeka destekli çevirmen, en azından söylenene göre tüm dillerde kullanılabiliyor. Bu küresel çevirmen, dünya üzerindeki herkesi bir araya getirmeyi sağlayabilir gibi görünüyor. Zira çevirmen sayesinde bir dili bilmemek, iletişim sorunu olmaktan çıkabilir.

Meta'nın herkesin kendi sanal dünyasını oluşturabileceği 'bot'undan demo görüntü