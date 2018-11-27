Uzmanlardan Uyarı: Kucağınıza Dizüstü Bilgisayar Koymayın

Uzmanlar, erkek kısırlığındaki artışa beslenme yanlışlarının, geç evlenmenin ve teknolojinin sebep olduğunu düşünüyor.

Ülkemizde erkek kısırlığı son yıllarda gittikçe artıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler’e göre sorumlulardan biri de teknoloji.

Spermlerin testis içerisinde bulunan yumurtalarda üretildiğini söyleyen Tepeler, kucağa koyulan dizüstü bilgisayar gibi aletlerin yumurtalarda ısınmaya sebep olduğunu, bu yüzden de sperm kalitesinin düştüğünü söyledi. Tepeler'e göre oturmak ve yatmak da testis içi sıcaklığın yükselmesine sebep oluyor. Doçent doktor Tepeler, ayrıca bacak bacak üstüne atarak ya da ısıtıcılı bir zeminde uzun süre oturmanın da sakıncalı olduğunu söylüyor.

Erkek üreme sağlığı hakkında bilgiler veren Tepeler, iç çamaşırlarının dar olmaması gerektiğini, sıcak jakuzi ve banyolarda uzun zaman harcamanın kalıcı olarak sperm kalitesine zarar verdiğini söyledi.

Doktor Tepeler’in dikkat edilmesini tavsiye ettiği bir diğer konu ise kilo. Vücut kitle indeksi 25’ten yukarıda olan kişilerin sperm kalite ve miktarında düşüş olduğunu belirten uzman ürolog erkeklere ideal kilolarını korumalarını tavsiye ediyor.