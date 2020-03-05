Uzun İnsanların Daha Tehditkar Görünmesinin İlginç Sebebi

Yapılan yeni bir araştırma, uzun boylu insanların aslında tehditkar olmadıklarını, iletişim kurabilmek için yaptıkları hareketler nedeniyle tehditkar ve tehlikeli olarak algılandıklarını ortaya koydu.

Bir insanın ne düşündüğünü yüz ifadesine bakarak anlamak mümkündür. Genelde birinin neşeli mi, sinirli mi olduğu yüzüne bakarak belli olabilir. Annelerin “Ben sana misafir gidince sorarım” bakışını neredeyse hepimiz görür görmez tanırız.

Genelde insanlar, birini tehdit ettikleri zaman kaşlarını çatar ve anlını gösterir. Bu hareket evrenseldir. Birisi bize bu şekilde baktığı zaman “Gözlerini dikti” deriz. Görünüşe göre her zaman için insanlar bize öfkeyle gözlerini dikmiyor.

Uzun boyun dezavantajı

Yukarıda yer alan kişinin fotoğraflarına dikkatle baktığımızda üç farklı ifade görüyoruz. Bunlardan ilki bariz şekilde sinirli olarak tanımlayabileceğimiz bir yüz ifadesi. Ortada ise sokakta yoldan çevirip karmaşık bir matematik sorusu sormuşuz gibi bakıyor. En sağda ise havalı bir poz atıyor gibi gözüküyor.

Bir de aşağıdaki genç kadının yüz ifadelerini inceleyelim. İlk karede kendisi oldukça sinirli şekilde bakarken ortadaki karede sıkılmış bir yüz ifadesi gözümüze çarpıyor. Son karede ise kadın, hafif bıkkın gözüküyor.

Aslında her iki fotoğraf şeridinde de aynı yüz ifadesine bakıyoruz ancak farklı açılarda duran üç farklı kameradan çekilmiş görüntüler bunlar. Kadının ve erkeğin yüzü aşağıdan, karşıdan ve yukarıdan çekilmiş.

Tehdit etmek için değil, görmek için

Kişilerin yüz ifadelerine yönelik algılarımızı değiştiren şey ise kişilerin kamerayla olan açısı. Uzun boylu insanlar, kendilerinden daha kısa olan kişilere bakarken ister istemez başlarını öne doğru eğiyor. Bu da kaşlarının çatılmış gibi gözükmesine ve alınlarının öne çıkmasına neden oluyor. Haliyle daha tehditkar görünüyorlar.

British Columbira Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda sağda ve solda yer alan ifadelerde kişilerin bariz şekilde daha baskın göründüklerini söyledi. Temel olarak insanların size yukarıdan aşağı bakması ya da sizin onlara aşağıdan yukarı bakmanız izlenimlerini değiştiriyor.

İnsanlarla iletişim kurarken aynı hizada olmaya, eşit seviyeden göz teması kurmaya özen göstermek gerekiyor. Karşılıklı oturmak, özellikle çocuklarla konuşurken göz hizasına eğilmek oldukça faydalı oluyor. Zira en nazik ifademizi bile takınsak, optik nedenlerden dolayı tehditkar gözükebiliyoruz.