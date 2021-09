Bilim kurgu ve aksiyon dolu hikayesinin altında izleyenleri büyüleyen ve ilham veren bir alt metne sahip V for Vendetta filmi, adını kült filmler listesine yazdırmayı başarmıştır. Maskenin altında fikirler saklayan bu filmi sevenler için en az V for Vendetta kadar etkili alt metni olan filmleri listeledik.

2000’li yıllara girdiğimiz zaman dünyada bazı şeyler değişmeye ve en büyük etkisi sinemada görülmeye başladı. Art arda gelen alt metni olan filmler arasında şüphesiz en öne çıkanlardan biri de 2005 yapımı V for Vendetta oldu. ‘Bu maskenin altında bir fikir var.’ repliği ile akıllara kazınan V for Vendetta filmi vizyona girdikten kısa bir süre sonra adını kült filmler arasına yazdırmayı başardı.

V for Vendetta öncesinde ve sonrasında yapılmış en az onun kadar kuvvetli alt metne sahip olan filmler ve film serileri var. Bilim kurgunun sıradışı dünyasını aksiyon dolu hikayelerle anlatan bu filmler, izleyenlere yalnızca keyifli vakit geçirmeyi değil; aynı zamanda bir fikir sunmayı hedefledikleri için öne çıkıyorlar. V for Vendetta sevenler için en az onun kadar güçlü alt metni olan filmleri listeledik.

V for Vendetta kadar güçlü alt metni olan filmler:

The Matrix Serisi

Children Of Men

Blade Runner Serisi

District 9

Mad Max Serisi

Watchmen

Sin City Serisi

Minority Report

Twelve Monkeys

The Hunger Games Serisi

Simülasyon korkusunu başlattı: The Matrix Serisi

Tarih: 1999 - 2003

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yönetmen: The Wachowski Brothers

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

IMDb puanı: 8.7

Serinin yeni filmi The Matrix: Resurrections için bekleyiş sürerken orijinal The Matrix üçlemesinden bahsetmemek olmaz. 2000’li yıllara girerken dünya çapında milyonlarca insanın aklına ‘Aslında bir simülasyonda mı yaşıyoruz?’ zehirli okunu atan The Matrix filmi, serinin diğer iki filmi ile ilk filmdeki kadar büyük bir başarı yakalayamasa da alt metni olan filmler denilince akla ilk gelenlerden biri oluyor.

Artık çocuk yok: Children Of Men

Tarih: 2006

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore

IMDb puanı: 7.9

Çocuk gürültüsünden rahatsız mı oluyorsunuz? Ya bir gün hiç çocuk doğmasaydı? 2027 yılında dünyanın en genç insanının 18 yaşında ölmesi ile insan soyunun kurumaya başlamasının anlatıldığı Children Of Men filmi, distopik bir gelecek çiziyor. Askeri bir diktatörlük haline gelmiş olan İngiltere’ye girmek isteyenler mülteciler arasında eski bir bürokrat ise hala bazı şeyleri değiştirebileceğine inanıyor.

İnsan olmanın anlamı: Blade Runner Serisi

Tarih: 1982 - 2017

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

IMDb puanı: 8.1

1982 yılındaki ilk filminden sonra ikinci film Blade Runner 2049 ile 2017 yılında izleyici karşısına çıkan seri, sıradışı bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Robotların insanlarla iç içe yaşadığı ve hatta insanlardan ayırt edilemediği distopik bir gelecek çizen Blade Runner, her sahnesinde insan olmanın ne demek olduğunu sorguluyor.

Uzaylılar azınlık olursa: District 9

Tarih: 2009

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon

Yönetmen: Neill Blomkamp

Oyuncular: Sharlto Copley, Jason Cope, David James

IMDb puanı: 7.9

Bilim kurgu filmlerinin genelinden farklı olarak District 9 filminde uzaylılar azınlıkta kalmış ve insanlar tarafından District 9 isimli bir bölgeye sıkıştırılarak gözlem altında tutulmaktadırlar. Zaman için bir banliyö haline gelen bu bölgede yaşayan uzaylılar, özel bir şirket tarafından sorgulanarak sırlarını açığa çıkarmak istenir. Gerekli olan şeyin uzaylı DNA’sı olduğu ortaya çıkınca, bir insanın kurban edilmesi gerekecektir.

Amansız su savaşları: Mad Max Serisi

Tarih: 1979 - 2015

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne

IMDb puanı: 6.9

1979 yılında yayınlanan ilk filmi ile başladığı yolculuğuna 1980’li yıllarda devam eden ve 2015 yılındaki Fury Road filmi ile hikayeyi taçlandıran Mad Max serisi, kıyamet sonrası senaryo olarak adlandırılan susuz kalmış bir dünyada geçer. İnsanların petrol için birbirine girdiği günlerden, gelecekte su için savaşlar çıkacağını öngören Mad Max serisinin her filmi insanın doğası üzerine derin sorgulamalar yapıyor.

Bunlar bildiğimiz süper kahramanlara benzemiyor: Watchmen

Tarih: 2009

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malin Åkerman

IMDb puanı: 7.6

Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yaratılan aynı isimli çizgi romanın sinema uyarlaması olan Watchmen filmi, buram buram Soğuk Savaş esintisi taşıyor. ABD ile Sovyetler Birliği’nin her an nükleer savaş çıkarmaya hazır oldukları 1985 yılında bir grup süper kahramanın hikayesini izliyoruz. Ancak bu filmi izlerken emin olun, süper kahramanlara dair bildiğiniz her şey değişecek.

Karanlık ve rahatsız edici: Sin City Serisi

Tarih: 2005 - 2014

Tür: Aksiyon, Gerilim, Polisiye

Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino

Oyuncular: Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba

IMDb puanı: 8.0

Frank Miller imzalı aynı adlı çizgi romanın sinema uyarlaması olan Sin City, ilk filminden yıllar sonra A Dame to Kill For filmiyle yeniden seyirci karşısına çıktı. Yönetmen üçlemesinden de anlayacağınız gibi Sin City karanlık, kanlı, rahatsız edici, heyecan verici ve tüm bunlara rağmen tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bir hikayeye sahip. Suç dünyasına bir de bu açıdan bakmaktan keyif alacaksınız.

Hangi sistem ne kadar doğru: Minority Report

Tarih: 2002

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrell

IMDb puanı: 7.6

Ülkemizde Azınlık Raporu ismiyle vizyona giren bu adla tanınan Minority Report filmi, mistik dünyayı ve teknolojiyi başarılı bir şekilde harmanlıyor. Özel güçlere sahip olan kahinler, teknolojinin de yardımıyla cinayetler henüz işlenmeden fark ederler ve bu sayede suçlar önlenmiş olur. Bir gün bu sistem tersine döndüğü ve bu birimin şefi hedef haline geldiği zaman, yıllardır suçlanmış olan insanların masum olup olmadığı sorgulanmaya başlar.

Asla bir akıl hastanesinde gelecekten geldiğinizi söylemeyin: Twelve Monkeys

Tarih: 1995

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer

IMDb puanı: 8.0

Tehlikeli bir virüs dünyanın dört bir yanına yayılmış ve milyarca kişiyi öldürmüştür. Geride kalan bir grup insan yeraltı sığınaklarında yaşamaya çalışmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu ise bir zaman makinesi ile virüs yayılmadan yok etmektir. Bu deneye gönüllü olarak katılan eski mahkum geçmişe gittiği zaman kendini bir akıl hastanesinde bulur. Bir akıl hastanesinde gelecekten geldiğini söylemenin iyi bir fikir olmadığını ise yaşayarak öğrenecektir.

Eğlence için ölümüne dövüşen gençler: The Hunger Games Serisi

Tarih: 2012 - 2015

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

Yönetmen: Gary Ross

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

IMDb puanı: 7.2

Amerikalı yazar Suzanne Collins tarafından kaleme alınan aynı isimli roman serisinin sinema uyarlaması olan The Hunger Games, popüler kültüre damga vurmuş olsa da insanların bir gün eğlence amacıyla ölümüne dövüştürüldükleri bir dünya anlattığı için güçlü bir alt metin sunmaktadır. Kuzey Amerika’nın çöktüğü ve 12 eyaletin birbirinden sınıfsal olarak kesin çizgilerle ayrıldığı bu dünyada genç bir kız gerçek anlamda hayatta kalma mücadelesi verir.

V for Vendetta filmini sevenler için en az onun kadar güçlü alt metni olan filmleri listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Nasıl ki V for Vendetta maskesinin altında etten fazlası varsa listemizdeki filmlerde de aksiyon dolu sahnelerden fazlası var.