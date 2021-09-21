2000’li yıllara girdiğimiz zaman dünyada bazı şeyler değişmeye ve en büyük etkisi sinemada görülmeye başladı. Art arda gelen alt metni olan filmler arasında şüphesiz en öne çıkanlardan biri de 2005 yapımı V for Vendetta oldu. ‘Bu maskenin altında bir fikir var.’ repliği ile akıllara kazınan V for Vendetta filmi vizyona girdikten kısa bir süre sonra adını kült filmler arasına yazdırmayı başardı.
V for Vendetta öncesinde ve sonrasında yapılmış en az onun kadar kuvvetli alt metne sahip olan filmler ve film serileri var. Bilim kurgunun sıradışı dünyasını aksiyon dolu hikayelerle anlatan bu filmler, izleyenlere yalnızca keyifli vakit geçirmeyi değil; aynı zamanda bir fikir sunmayı hedefledikleri için öne çıkıyorlar. V for Vendetta sevenler için en az onun kadar güçlü alt metni olan filmleri listeledik.
V for Vendetta kadar güçlü alt metni olan filmler:
- The Matrix Serisi
- Children Of Men
- Blade Runner Serisi
- District 9
- Mad Max Serisi
- Watchmen
- Sin City Serisi
- Minority Report
- Twelve Monkeys
- The Hunger Games Serisi
Simülasyon korkusunu başlattı: The Matrix Serisi
- Tarih: 1999 - 2003
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
- Yönetmen: The Wachowski Brothers
- Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
- IMDb puanı: 8.7
Serinin yeni filmi The Matrix: Resurrections için bekleyiş sürerken orijinal The Matrix üçlemesinden bahsetmemek olmaz. 2000’li yıllara girerken dünya çapında milyonlarca insanın aklına ‘Aslında bir simülasyonda mı yaşıyoruz?’ zehirli okunu atan The Matrix filmi, serinin diğer iki filmi ile ilk filmdeki kadar büyük bir başarı yakalayamasa da alt metni olan filmler denilince akla ilk gelenlerden biri oluyor.
Artık çocuk yok: Children Of Men
- Tarih: 2006
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yönetmen: Alfonso Cuarón
- Oyuncular: Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore
- IMDb puanı: 7.9
Çocuk gürültüsünden rahatsız mı oluyorsunuz? Ya bir gün hiç çocuk doğmasaydı? 2027 yılında dünyanın en genç insanının 18 yaşında ölmesi ile insan soyunun kurumaya başlamasının anlatıldığı Children Of Men filmi, distopik bir gelecek çiziyor. Askeri bir diktatörlük haline gelmiş olan İngiltere’ye girmek isteyenler mülteciler arasında eski bir bürokrat ise hala bazı şeyleri değiştirebileceğine inanıyor.
İnsan olmanın anlamı: Blade Runner Serisi
- Tarih: 1982 - 2017
- Tür: Bilim Kurgu
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young
- IMDb puanı: 8.1
1982 yılındaki ilk filminden sonra ikinci film Blade Runner 2049 ile 2017 yılında izleyici karşısına çıkan seri, sıradışı bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Robotların insanlarla iç içe yaşadığı ve hatta insanlardan ayırt edilemediği distopik bir gelecek çizen Blade Runner, her sahnesinde insan olmanın ne demek olduğunu sorguluyor.
Uzaylılar azınlık olursa: District 9
- Tarih: 2009
- Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon
- Yönetmen: Neill Blomkamp
- Oyuncular: Sharlto Copley, Jason Cope, David James
- IMDb puanı: 7.9
Bilim kurgu filmlerinin genelinden farklı olarak District 9 filminde uzaylılar azınlıkta kalmış ve insanlar tarafından District 9 isimli bir bölgeye sıkıştırılarak gözlem altında tutulmaktadırlar. Zaman için bir banliyö haline gelen bu bölgede yaşayan uzaylılar, özel bir şirket tarafından sorgulanarak sırlarını açığa çıkarmak istenir. Gerekli olan şeyin uzaylı DNA’sı olduğu ortaya çıkınca, bir insanın kurban edilmesi gerekecektir.
Amansız su savaşları: Mad Max Serisi
- Tarih: 1979 - 2015
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
- Yönetmen: George Miller
- Oyuncular: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne
- IMDb puanı: 6.9
1979 yılında yayınlanan ilk filmi ile başladığı yolculuğuna 1980’li yıllarda devam eden ve 2015 yılındaki Fury Road filmi ile hikayeyi taçlandıran Mad Max serisi, kıyamet sonrası senaryo olarak adlandırılan susuz kalmış bir dünyada geçer. İnsanların petrol için birbirine girdiği günlerden, gelecekte su için savaşlar çıkacağını öngören Mad Max serisinin her filmi insanın doğası üzerine derin sorgulamalar yapıyor.
Bunlar bildiğimiz süper kahramanlara benzemiyor: Watchmen
- Tarih: 2009
- Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Zack Snyder
- Oyuncular: Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malin Åkerman
- IMDb puanı: 7.6
Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yaratılan aynı isimli çizgi romanın sinema uyarlaması olan Watchmen filmi, buram buram Soğuk Savaş esintisi taşıyor. ABD ile Sovyetler Birliği’nin her an nükleer savaş çıkarmaya hazır oldukları 1985 yılında bir grup süper kahramanın hikayesini izliyoruz. Ancak bu filmi izlerken emin olun, süper kahramanlara dair bildiğiniz her şey değişecek.
Karanlık ve rahatsız edici: Sin City Serisi
- Tarih: 2005 - 2014
- Tür: Aksiyon, Gerilim, Polisiye
- Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino
- Oyuncular: Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba
- IMDb puanı: 8.0
Frank Miller imzalı aynı adlı çizgi romanın sinema uyarlaması olan Sin City, ilk filminden yıllar sonra A Dame to Kill For filmiyle yeniden seyirci karşısına çıktı. Yönetmen üçlemesinden de anlayacağınız gibi Sin City karanlık, kanlı, rahatsız edici, heyecan verici ve tüm bunlara rağmen tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bir hikayeye sahip. Suç dünyasına bir de bu açıdan bakmaktan keyif alacaksınız.
Hangi sistem ne kadar doğru: Minority Report
- Tarih: 2002
- Tür: Bilim Kurgu
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrell
- IMDb puanı: 7.6
Ülkemizde Azınlık Raporu ismiyle vizyona giren bu adla tanınan Minority Report filmi, mistik dünyayı ve teknolojiyi başarılı bir şekilde harmanlıyor. Özel güçlere sahip olan kahinler, teknolojinin de yardımıyla cinayetler henüz işlenmeden fark ederler ve bu sayede suçlar önlenmiş olur. Bir gün bu sistem tersine döndüğü ve bu birimin şefi hedef haline geldiği zaman, yıllardır suçlanmış olan insanların masum olup olmadığı sorgulanmaya başlar.
Asla bir akıl hastanesinde gelecekten geldiğinizi söylemeyin: Twelve Monkeys
- Tarih: 1995
- Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim
- Yönetmen: Terry Gilliam
- Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer
- IMDb puanı: 8.0
Tehlikeli bir virüs dünyanın dört bir yanına yayılmış ve milyarca kişiyi öldürmüştür. Geride kalan bir grup insan yeraltı sığınaklarında yaşamaya çalışmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu ise bir zaman makinesi ile virüs yayılmadan yok etmektir. Bu deneye gönüllü olarak katılan eski mahkum geçmişe gittiği zaman kendini bir akıl hastanesinde bulur. Bir akıl hastanesinde gelecekten geldiğini söylemenin iyi bir fikir olmadığını ise yaşayarak öğrenecektir.
Eğlence için ölümüne dövüşen gençler: The Hunger Games Serisi
- Tarih: 2012 - 2015
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram
- Yönetmen: Gary Ross
- Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
- IMDb puanı: 7.2
Amerikalı yazar Suzanne Collins tarafından kaleme alınan aynı isimli roman serisinin sinema uyarlaması olan The Hunger Games, popüler kültüre damga vurmuş olsa da insanların bir gün eğlence amacıyla ölümüne dövüştürüldükleri bir dünya anlattığı için güçlü bir alt metin sunmaktadır. Kuzey Amerika’nın çöktüğü ve 12 eyaletin birbirinden sınıfsal olarak kesin çizgilerle ayrıldığı bu dünyada genç bir kız gerçek anlamda hayatta kalma mücadelesi verir.
V for Vendetta filmini sevenler için en az onun kadar güçlü alt metni olan filmleri listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Nasıl ki V for Vendetta maskesinin altında etten fazlası varsa listemizdeki filmlerde de aksiyon dolu sahnelerden fazlası var.