2 Şubat günü Steam'de yayınlanan ve bir anda popülerlik kazanan Valheim, bugün itibariyle 3 milyon satışı ardında bırakmayı başardı. Geliştirici şirket, oyunun 3 hafta içinde elde ettiği diğer başarıları da paylaştı.

Bu ayın başında oyun dünyası yepyeni bir oyunla tanıştı. Reklamını ve ismini etrafta çok az duyduğumuz bu oyun, bir anda en popülerler arasına girmeyi başaran Valheim'dı. Steam'de erken erişim oyunu olarak yayınlanmasına rağmen Valheim, yalnızca bir hafta içinde 1 milyon oyuncu tarafından satın alındı.

Oyun dünyasının günümüzdeki sıkıcı ve tekrarlayan haline damga vuran Valheim, bugünse yepyeni bir başarı elde etti. Oyun, üç milyon satışı ardında bırakmayı başardı. Bu sevindirici haber, oyunun geliştiricisi Iron Gate tarafından Steam üzerinden duyuru olarak paylaşıldı.

Valheim, oyun dünyasının yeni başarısı oldu:

Üç milyon satışın açıklandığı duyuruda Iron Gate, oyunla kendi çaplarında elde ettikleri diğer başarılara da yer verdi. Geliştirici şirket, Steam'de 60 binden fazla "Son Derece Olumlu" yorumu aldıklarını, Steam'in en iyi yorum alan oyunlar listesinde 78. sıraya yerleştiklerini, Twitch'te CS:GO, Dota 2, Minecraft ve Rust'ı geçerek yayınlanan en popüler 7. oyun olduklarını ve halihazırda 20 milyon saatin üzerinde oynandıklarını ve izlendiklerini açıkladı.

Bununla birlikte Iron Gate, elde ettikleri kitlenin kendileri ve oyun için yaptıkları için de teşekkür etti. Geliştirici şirket, oyunculardan gelen tasarımları, hikâyeleri ve müzikleri gördüklerini belirtti. Son olarak şirket, şu ana kadar kendilerine katılan tüm oyunculara büyük bir teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Yalnızca PC platformunda yayınlanan Valheim, çok oyunculu bir yapıya sahip olmasa da oyuncuların arkadaşlarıyla aynı dünyada oynamalarına izin veriyor. Viking kültürünün ilham alındığı oyunda çok büyük bir dünyada keşif yapıyor, hayatta kalmaya çalışıyor, savaşıyor ve kendi yerleşim yerinizi yapıyorsunuz.

Valheim, özellikle grafikleri nedeniyle pek çok oyuncunun dikkatini bile çekmemişti. Fakat grafiklere aldanmayıp oyuna bir şans veren yüz binlerce oyuncu oyunda kendisini kaybetmişti. Düşük sistem gereksinimi ve fazlasıyla az depolama alanı isteyen Valheim'ı 32 TL karşılığında Steam'den satın alabilirsiniz.