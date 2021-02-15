Steam'in Enleri Arasına Girmeyi Başaran Çiçeği Burnunda Oyun

2 Şubat'ta bağımsız bir geliştirici tarafından yayınlanan Valheim, erken erişim aşamasında olmasına rağmen yüz binlerce oyuncu sayısına ulaştı. Viking kültürünü gösteren oyun, RPG ve hayatta kalma deneyimini bir açık dünya türü ile birleştiriyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, her gün onlarca yeni oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu oyunların büyük bir çoğunluğu ses getiremiyor olsa da bazı oyunlar, rakiplerinin arasından sıyrılıp çıkmayı başarıyor. Bu haberimizde sizlere, 2 Şubat'ta yayınlanmış olmasına rağmen dünyanın en popüler oyunlarını geride bırakan yeni bir yapımdan bahsedeceğiz. Bu oyun, Valheim olarak isimlendiriliyor.

Coffee Stain Publishing isimli bir şirket tarafından yayınlanan Valheim, henüz erken erişim aşamasında olan bir yapım. Tek oyunculu ya da çevrimiçi eşli olarak oynanabilen oyun, temelinde bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Viking kültüründen esinlenerek oluşturulan oyun şu sıralar, GTA 5, Apex Legends ve PUBG gibi popüler oyunlardan bile daha fazla oynanıyor. Hatta Steam'de Valheim'den daha popüler olan sadece 2 oyun var. Bunlar; CS:GO ve Dota 2.

Valheim'ın eş zamanlı oyuncu sayısı, 350 bin bandını aşmış durumda

Hayatta kalma türünün yanı sıra açık dünya ve RPG deneyimi de sunan oyun, Valheim olarak isimlendirilen kurgusal bir dünyada geçiyor. Kaos yaratmak için gönderilmiş yaratıkların yanı sıra Viking tanrılarına düşman olan onlarca tehlike ögesinin bulunduğu oyundaki amacınız, tüm bu zorluklar karşısında sağ kalabilmek. Grafiklerine baktığımızda günümüz teknolojilerinin gerisinde kalan oyun, hikayesi ve sürükleyici yapısı ile oyuncuları kendine çekmeyi başarmış durumda. Zira Valheim'ın anlık 350 bin oyuncu sayısı ile ciddi bir rekora ulaşmış olması, bunun en net göstergesi.

Valheim'ın dikkat çekici yanlarından bir tanesi de sistem gereksinimleri. Öyle ki geliştirici ekip, hemen her bilgisayarda çalışabilecek bir oyun tasarlamış. Steam'de yer alan sistem gereksinimlerine göre 3 GHz hız sunan herhangi bir Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı, bu oyunu maksimum ayarlarda oynamanıza imkan tanıyor. Oyunu yükleyebilmek içinse 1 GB gibi bir boş alan gerekiyor. Oyuncuların "Son Derece Olumlu" olarak nitelendirdiği bu oyun, Türkçe alt yazı ve Türkçe menü desteği de sunuyor.

2 Şubat'ta erken erişim kapsamında yayınlanan oyun, bir hafta içerisinde 1 milyon civarında sattı. Bu satış rakamının kat be kat artması beklenirken Valheim, Twitch'in de en çok izlenen kategorilerinden bir tanesi haline geldi. Eğer sizler de bu oyunla ilgili daha detaylı bilgi sahip olup oyunu 32 TL karşılığında satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantı aracılığıyla Valheim'ın Steam sayfasına erişebilirsiniz.