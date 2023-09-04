Valve, Dota 2'de 90 bin smurf hesap tespit ettiğini ve bu hesapları kalıcı olarak banladığını açıkladı. Şirket bundan sonra smurf hesap kullanıcılarının ana hesaplarını da cezalandıracak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Valve, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Dota 2 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, son birkaç aydır Dota 2 oyuncuları üzerinde detaylı bir inceleme yapıldığı ve bu incelemeler sonucunda smurf olduğu tespit edilen 90 bin kadar hesabın kalıcı olarak banlandığı belirtildi.

"Smurf" tabiri, yüksek rütbeye sahip deneyimli bir oyuncunun, yeni bir hesap üzerinden düşük seviyedeki oyuncularla oyun oynaması durumunda kullanılıyor. Smurf hesaplar; Dota 2, League of Legends ve CS:GO gibi oyunlar için rekabeti tam anlamıyla bozuyor ve oyun deneyimini olumsuz etkiliyordu. İşte Valve, Dota 2 oyuncularının smurf'lerden korunabilmesi için titiz bir inceleme yaptı ve hesapları tespit etti.

Smurf hesap sahiplerinin ana hesapları bile engellenebilir!

Valve tarafından yapılan açıklamalarda, 90 bin kalıcı banlamanın tek seferlik bir işlem olmadığı belirtildi. Şirket artık, smurf hesaplarla birlikte söz konusu oyuncuların ana hesapları için de caydırıcı yöntemler uygulayacak. Bu bağlamda; oyunculara verilecek cezalar davranış puanları kısıtlamalarından tutun da kalıcı ban seviyesine kadar çıkabilecek.

Valve'dan Dota 2 oyuncularına bir çağrı var. Şirket, tüm Dota 2 oyuncularının smurf hesaplara karşı tepki göstermeleri gerektiğini söylüyor. Valve'a göre Dota 2'deki raporlama sistemi aktif olarak kullanılmalı. Şirket; gelen her şikâyetin incelendiğini, gönderilen her bildirimin smurf hesaplarla mücadele etme noktasında veri sağladığını ifade ediyor.