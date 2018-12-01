Steam, Oyun Geliştiricilerine Daha Çok Kazandıracak

Valve’ın oyun geliştiriciler ile yaptığı sözleşmede yapılacak olan değişiklik, oyun geliştiricilerin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacak.

Steam’in sahibi olan Valve’dan yapılan açıklamaya göre oyun geliştiricileri, sattıkları oyun sayısı arttıkça daha yüksek oranda kâr elde edecekler. Normalde, Steam Direct programında yer alan küçük geliştiricilerin oyunları dışındaki oyunların satışından yüzde 30 pay alan Valve, sözleşmede bir değişikliğe gitti. Bu değişiklikten sonra ilk 10 milyon dolarlık satıştan yüzde 30 komisyon almaya devam edecek olan firma, 10 milyon ila 50 milyon dolar arasındaki satışlarda bu oranı yüzde 25’e, 50 milyon dolardan sonraki satışlarda ise yüzde 20’ye düşürecek.

Steam Topluluk sayfasında yapılan açıklamada, Steam gibi büyük bir ağın değerinin bütün katılımcılarla paylaşılması gerektiği söylendi. Başarılı oyunların ve (o oyunlara ait) büyük kitlelerin Steam ağına büyük etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bu oyunların önemini anladıkları vurgulandı. Steam, böyle oyunlar için çekici olmaya devam etmek amacıyla, komisyon oranlarında değişikliğe gitti.

Şirketin 15 yıllık tarihindeki en önemli finansal değişikliklerden birisi, hatta belki de en önemlisi.

2017 yılında platformun geliri, oyun içi satın almalar ve indirilebilir içerikler hariç 4.3 milyar dolar olmuştu. Platform, PC oyuncularının birinci oyun satın alma ve arama merkezi haline geldiği on yıllık süreçte piyasanın neredeyse tek hakimi idi.

Irchio gibi platformların Indie oyun yapımcıları tarafından tercih edilmeye başlamasının ardından güç kaybı devam eden Valve için bir diğer sorun da Discord. Steam ile mücadele edebilecek sosyal ağa sahip olan belki de tek uygulama olan Discord, yakın zamanda Steam’e rakip olabilecek platformunu duyurdu.

Steam hala daha en büyük PC oyun yayın pazarı, bu konuda hiçbir şüphe yok. Yine de, uzun zamandır alışık olmadıkları kadar kalabalık ve rekabetçi bir piyasayla karşı karşıya kalmış durumdalar. Sosyal ağını kaybetmemek için bazı Discord özelliklerini kopyalayan Steam yakın zamanda Çin pazarına da açılmayı planlıyor.