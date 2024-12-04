Varan Turizm, belki de Türkiye’deki otobüs taşımacılığı sektöründen bahsedince akla gelen ilk markalardan bir tanesi. Bu içerikte, bu köklü firmanın arkasındaki azim ve kararlılıkla dolu öyküyü anlatıyoruz.

Varan Turizm’in hikâyesi Türkiye’nin zorluklara göğüs gerdiği 1940’larda karlı Ilgaz Dağları’nın zorlu yollarında başlıyor.

Nevzat Pekuysal’ın 1942 yılında borçlanarak aldığı Austin marka eski bir kamyon ile tomruk taşımacılığı yapmasıyla Varan Turizm’in sektöre adını altın harflerle yazdıracağı o hikâye başlıyor.

Varan Turizm, 1946 yılında İstanbul-İzmit hattında yolcu taşımacılığı yapan profesyonel bir seyahat şirketine dönüşüyor.

Başlangıçta yalnızca birkaç araçla başlayan bu serüven, Varan Turizm’in yenilikçi perspektifiyle Türkiye’nin dört bir yanına yayılan ofisler, modern otobüsler ve çağdaş mola tesisleriyle adeta bir ulaşım devine dönüştü.

Öyle ki firma ilk yıllarından beri sektöründe yenilikçi bir yaklaşımın temsilcisi olmuş bu da başarısının temelini oluşturmuştu.

1952’de getirilen yatar koltuklu panoramik otobüsleri kullanan ilk firma olan Varan 1960’taysa ilk şehir içi servis hizmeti veren firma olmayı başarmıştı.

Ardından ilk bağımsız otobüs terminali ve konaklama tesisi, yabancı dil bilen muavin istihdamı, sigara içilmeyen çift katlı otobüsler ve daha birçok yeniliği sektöre kazandırdı.

Yani Varan Turizm’in başarı öyküsünü eşsiz kılan şey aslında yolculuk deneyimini sürekli daha da iyiye dönüştürme çabasıydı.

Öyle ki, çift katlı “Bistro” otobüslerle yolda restoran konforu sunan, hatta dünyada ilk kez internet ve telefon üzerinden bilet satışına başlayan bir firma olmayı bile başarmıştı.

Başka bir deyişle Varan Turizm, her zaman yolculuğu daha keyifli ve daha yenilikçi bir hâle getirmek için çalışan bir marka olarak gönüllerde yer edinmişti.

Her başarılı hikâyede olduğu gibi, Varan’ın yolculuğu da zaman zaman zorluklarla karşılaşmıştı.

Mali zorluklarla karşılaşan Varan Turizm, 2011 yılında Ulusoy Seyahat tarafından satın alınmasının ardından 2016 yılında da bazı sorunlar yaşadı.

Benzer bir şekilde yine mali zorluklar ve sektördeki rekabet koşulları nedeniyle 2016 yılında faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Yaklaşık 4 yıl süren bu süreç içerisinde, Varan otobüsleri yollardan çekilse de marka, sadık müşterilerinin hafızasında bir kalite ve güven sembolü olarak yaşamaya devam etti.

Bu zor dönem, Varan Turizm'in tarihindeki önemli bir duraksama noktası olarak kaydedildi.

Mayıs 2020’deyse isim hakları satın alınan Varan, yenilenmiş filosu ve aynı köklü değerleriyle yeniden yollara çıktı ve yolcularına kavuştu.

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