VeBitcoin'in CEO'su İlker Baş Gözaltına Alındı

Thodex’in ardından faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan ve aynı korkuyu salan VeBitcoin borsasının CEO’su İlker Baş, gece saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlker Baş hakkında şu an için yeni bir bilgi yok.

Kripto para sektörüne artan ilgi, ülkemizde son günlerde çok üzücü bir olayın yaşanmasıyla birlikte sekteye uğradı. Thodex isimli kripto para borsasının CEO’su olan Faruk Fatih Özer, büyük bir vurgun yaparak yurt dışına iddiaya göre 2 milyar dolar gibi bir parayla kaçtı. Bu olayın ardından kendisi için Interpol’den kırmızı bülten de çıkarıldı.

Thodex borsası gündemi meşgul etmeye devam ederken dün de farklı bir borsadan haber geldi. VeBitcoin isimli borsa, yaptığı açıklamada işlemleri durdurma kararı aldıklarını belirtti. Bunun ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, konu hakkında soruşturma başlatarak şirketin bankalardaki hesaplarına bloke koydu. Gece saatlerindeyse şirketin CEO’su İlker Baş’ın gözaltına alındığı açıklandı.

VeBitcoin CEO’su gözaltında:

VeBitcoin CEO’su İlker Baş, Muğla’da şirketin faaliyetlerini durdurmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İlker Baş’ın evine önceki gece iki kişinin duvardan atlayarak girmeye çalıştığı, bunun ardından kendisinin iki çocuğuyla birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşındığı söylendi.

İlçe merkezindeki evinde gözaltına alınan İlker Baş hakkında henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan villaya girmeye çalışan iki kişi önceki gece Jandarma tarafından gözaltına alındı. İkili, jandarmadaki ifadelerinde “VeBitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker Baş ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik.” ifadelerini kullandı. Şüpheliler, konut dokunulmazlığı ihlal suçundan işlem gördükten sonra serbest bırakıldı.

Yine Thodex gibi yapılan açıklamadan önce son günlerde işlemlerde zorluk yaşattığı belirtilen VeBitcoin, faaliyetlerini durduracağını belirttiği yazıda “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerimizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.