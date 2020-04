Çıktığı günden bugüne ağır eleştirilere maruz kalan Venom, ikinci filmiyle Ekim ayında bizlerle buluşacaktı. Ancak Sony, bugün yaptığı duyuruda Venom’ın hem resmi ismini açıkladı, hem de filmin 2021’e ertelendiğini söyledi.

2018 yılının Ekim ayında gösterime giren ve başrolünde Tom Hardy’nin bulunduğu Venom, birçok konuda eleştiri toplamasına rağmen yine de hikâyeyi ortada bırakmayacak. Ancak iyi veya kötü bir şekilde hikâyenin tamamlanmasını bekleyen izleyiciler daha fazla beklemek zorunda kalacak.

Sony’nin ellerinden çıkacak yeni Venom filmi, bildiğiniz üzere 2 Ekim 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşacaktı. Ancak şirket, bugün yaptığı duyuruda Venom’ın ikinci filminin ertelendiğini açıkladı. Açıklamada yer alan tarihe göre Venom, 25 Haziran 2021 tarihinde vizyona girecek.

Venom'ın ikinci filmi ertelendi:

Yeni Venom filminin ertelendiğini açıklayan Sony, bir yandan hiç beklenmedik bir şekilde filmin resmi ismini de açıkladı. Şirket, açıklamasında Venom’ın ikinci filmi için ‘Venom: Let There Be Carnage’ ismini kullandı. Yani ikinci Venom filminin isminin Venom: Let There Be Carnage olacağı kesinleşti.

İkinci Venom filminin ertelenmesiyle birlikte ilginç de bir tesadüf oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni Batman filmini ertelediğini açıklayan Warner Bros., filmi normalde 25 Haziran 2021 tarihinde yayınlayacaktı. Fakat Batman’in ertelenmesiyle bu tarihte bizi Venom: Let There Be Carnage karşılıyor olacak.

Son olarak Venom: Let There Be Carnage’ı erteleyen Sony, bu kararıyla birlikte 2020 yılında yayınlanması beklenen neredeyse her yapımını ertelemiş oldu. Şirket, bugüne kadar Morbius, Ghostbuster: Afterlife ve Uncharted gibi merakla beklenen büyük yapımları da ileri bir tarihe erteledi.

Elbette Sony gibi diğer film yapımcıları da koronavirüs nedeniyle bu tür erteleme kararları almak zorunda kaldı. Dünya genelinde neredeyse her şirket merakla beklenen yeni yapımlarını ertelediğini açıkladı. Bu şirketler arasında Warner Bros., Netflix ve Sony gibi devler de yer aldı.