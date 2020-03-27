Video Konferans Uygulamalarını Tartışmaya Açan Olay

Norveç'te bir adam, video konferans üzerinden ders yapan bir okulun canlı yayınına davetli olmadığı halde bağlandı. Tamamen çıplak bir şekilde yayına bağlanan ve kendisini küçük çocuklara teşhir eden adam, video konferans uygulamalarının güvenliğinin tartışılmaya başlamasına neden oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, dünya genelinde olağanüstü durumların yaşanmasına neden oldu. Virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğunu ifade eden uzmanlar, koronavirüsten korunmak için alınabilecek en temel tedbirin evlerden dışarı çıkmamak ve izole edilmek olduğu açıkladılar. Bu açıklama, bugün 1 milyardan fazla insanı evde kalmak durumunda bırakıyor.

Koronavirüsle ilgili olarak tüm ülkelerde çeşitli tedbirler var. Bu tedbirlerin başında ise okulların tatil edilmesi geliyor. Çünkü koronavirüs, kalabalık ortamları fazlasıyla seviyor ve kısa bir süre içerisine de bu ortamlardaki herkese yayılabiliyor. Bu yüzden okulları tatil edilen öğrenciler şu sıralar, olağan öğretim hayatlarını televizyon ya da internet üzerinden, yani uzaktan gerçekleştiriyorlar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil olduğu ülkelerden bir tanesi de Norveç. Ülke, bugüne kadar 3.443 COVID-19 vakası bildirdi ve bu vakaların 16'sı hayatını kaybetti. Hal böyle olunca da hükümet yetkilileri, salgının yayılma hızını durdurabilmek için okulları tatil edip, uzaktan eğitim sistemine geçmeye karar verdi. Ancak ülke şimdi, uzaktan eğitim için kullanılan video konferans uygulamalarının güvenliğini tartışmaya başladı.

Norveç'te bir okul, öğrencilerine uzaktan eğitim verebilmek için dünya genelinde popüler bir video konferans uygulaması olan Whereby'yi tercih etti. Ancak art niyetli bir adam, bu okulun kullandığı video konferans ID'lerinden bir tanesini doğru tahmin etmeyi başardı ve ders sırasında canlı yayına bağlandı. Tamamen çıplak bir şekilde kendisini çocuklara teşhir eden adam, okuldaki uzaktan eğitimin iptal edilmesine neden oldu.

Norveç'te yaşanan bu olay, video konferans uygulamalarının güvenliklerinin tartışılmasına da yol açtı. Aslına bakacak olursak siber güvenlik uzmanları, video konferans uygulamalarının bazı sorunlarını geçtiğimiz yıl zaten dile getirmişlerdi. Çünkü yapılan bir araştırma, video konferans uygulamalarının şifrelenmemelerinin canlı görüşmeler sırasında çeşitli sızıntılara neden olacağını ortaya koymuştu.

Konuyla ilgili olarak yapılan yeni açıklamalar, video konferans uygulamalarının çoğunda hala benzer sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Siber güvenlik uzmanları, video konferans uygulamalarında açılan yayınların mutlaka şifrelenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Şu sıralar sadece okulların değil işletmelerin de video konferans uygulamalarını kullandığını düşündüğümüzde, ilerleyen günlerde benzer olayların yaşanması muhtemel görünüyor.