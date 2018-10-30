Vimeo, yeni özelliğiyle şirketlerin LinkedIn'de direkt olarak video paylaşabilmelerine olanak tanıyor.

Vimeo, sosyal medya paylaşım niteliklerini genişleterek şirketlerin direkt olarak LinkedIn sayfalarında videolar paylaşmasına imkan tanıdı. Vimeo, bu hamlenin bir video sağlama hizmetinin LinkedIn ile kurduğu ilk birebir ilişki olma özelliği taşıdığını söylüyor. Vimeo’nun bu konuda öncü olup olmaması bir tarafa, bu özellik yaratıcı portföyünü canlandırmak isteyen ve şirketlerini çalışan adaylarına tanıtmak isteyen şirketler için oldukça kullanışlı olacaktır.

Kullanıcılar, paylaştıkları videoların nasıl performans sergilediklerine dair istatistik verileri alma imkânına sahip olacaklar. Bu da videoların hem LinkedIn’de hem de diğer her platformda ne kadar kişiyle etkileşim kurduğunu göstermeye yarayacak.

Vimeo’nun son hamlelerine benzer şekilde bu da günlük kullanıcılardan ziyade profesyonellere yönelik bir özellik oluyor. Şirket bunu bir satış avantajı olarak görüyor; zira bu, yalnızca iş dünyasına odaklanmış videolar yayınlamak için kolay bir yol. Bu özellik, bir YouTube videosunun kaynak kodunu kopyalayıp yapıştırmaktan veya bir tweet paylaşmaktan daha kolay olabilir; özellikle de hem YouTube’da hem de sosyal ağlarda aynı anda paylaşım yapılabiliyorken.