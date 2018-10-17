Virginia Sahilinden Küçük Uydular Fırlatmayı Amaçlayan Proje

California bazlı bir girişimcilik şirketi, Virginia'nın sahil kısmından yörüngeye küçük uyduların fırlatılacağını söyledi.

Bu hafta içinde fırlatma ekibinin Orta Atlantik Bölgesel Uzay Limanı'nda çalışmalara başlayacağını ifade eden Rocket Lab şirketi, söz konusu limanda NASA'nın insansız kargo görevlerini yürüttüğü Wallops Uçuş Tesisininde bulunduğunu belirtti.

California merkezli Rocket Lab'in, şirketlerin ve hükümetlerin küçük uyduları kullanmak için artan taleplerini karşılamaya çalışmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiği ifade ediliyor. Rocket Lab Yeni Zelanda'da zaten bir fırlatma tesisine sahip ve bu tesisten kasım ve aralık aylarında daha fazla roket fırlatılması planlanıyor.

Söz konusu şirket Virginia sahilinde kurulma aşamasında olan bu projenin 2019'un ikinci yarısında aktif olacağını ve bu tarihten itibaren uyduları fırlatmaya başlayacaklarını ifade etti.