Vivaldi Geliştiricilerinden 3.7 Kodlu Sürüm İçin Açıklama

Geçtiğimiz günlerde 3.7 kodlu yeni sürümüyle karşımıza çıkan Vivaldi'nin sunduğu yüksek performans, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Gelen olumlu yorumlar sonucunda açıklama yapan geliştiriciler, Chromium tabanlı tarayıcıyı nasıl hızlandırdıklarını açıkladılar.

Pek çok kullanıcı tarafından bilinmiyor olsa da bilen kimseler tarafından sevilerek kullanılan internet tarayıcısı Vivaldi, geçtiğimiz günlerde "3.7" kodlu yeni sürümünü yayınladı. Özellikle performans iyileştirmesine odaklanan bu sürüm, kullanıcılar için çok büyük avantajlar sunuyordu. Geliştiricilere göre Vivaldi 3.7 sürümü, sekme açılış hızlarını ikiye katlarken, yeni pencere açılışlarını da yüzde 26 kadar iyileştiriyordu.

Vivaldi, pek çok internet tarayıcısı gibi Chromium altyapısını kullanıyor. Bu da ortaya büyük bir soru işareti çıkarıyor. Madem Chromium altyapısı mevcut durumdan çok daha fazlasını sunuyordu, diğer geliştiriciler neden böylesi bir çalışma yapmadı? Bu sorunun yanıtını veren Vivaldi geliştiricileri, internet tarayıcısına ne gibi çalışmalar yaptıklarını açıkladılar.

Vivaldi'yi gözle görülür şekilde hızlandıran şey, PageStore'da yapılan değişiklikmiş

Vivaldi geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalara göre internet tarayıcısını hızlandıran şey, Vivaldi'nin "kalbi" olarak nitelendirilen PageStore yapısındaki değişiklikmiş. Bu yapının bilgilere daha sonradan erişilebilmesi için sekmedeki bilgileri topladığını söyleyen mühendisler, PageStore'un mantığını değiştirerek hızlandırmayı başardıklarını ifade ediyorlar.

PageStore, normal koşullarda sekmelerdeki kullanıcıyı etkilemeyecek değişiklikler ile ilgili bile bilgi topluyormuş. Bu tür bilgilerin toplanmasını engelleyen geliştiriciler, yalnızca büyük değişikliklerin toplanmasını sağlamışlar. Bu da internet tarayıcısının sekme açılış hızını iki katına çıkarırken, pencere açılış hızını yüzde 26 kadar iyileştirmiş.

Vivaldi mühendislerinin mantığını değiştirdikleri PageStore, Chromium yapısının bir parçası değil. Bu yapı, doğrudan Vivaldi'ye özgü. Bu da geliştirici ekibin yaptığı iyileştirmenin, yalnızca Vivaldi için geçerli olacağı anlamına geliyor. Eğer yapılan çalışmalar Vivaldi özelinde değil de Chromium yapısında olsaydı, bugün pek çok kullanıcı çok daha hızlı bir internet tarayıcısı kullanıyor olabilirdi.