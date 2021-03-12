Chrome 89 ile ilgili detayları paylaşan Google, web tarayıcısının yeni sürümü ile Mac'ler için daha sessiz ve soğuk çalışma vadettiğini, ayrıca Windows ve Android'de de daha daha yüksek bellek tasarrufu sağladığını açıkladı.

İnternet devi Google, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome için geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme yayınladı. Tarayıcının yeni sürümü olan Chrome 89 ile ilgili detayları paylaşan Google; macOS, Android ve Windows kullanıcılarının yeni Chrome sürümü ile sahip oldukları yenilikleri açıkladı.

Google’ın açıklamalarına göre Chrome 89, macOS’te bellek tasarrufunu arka plan uygulama ayarlarına bağlı olarak yüzde 8 kadar çıkarabiliyor. Daha da önemlisi Google’ın açıklamalarına göre Chrome 89, ortaya koyduğu iyileştirme ile birlikte macOS’te Energy Impact seviyesine yüzde 65’e varan fayda sağlıyor ve Mac modellerinin daha soğuk ve daha sessiz çalışmasını sağlıyor.

Chrome 89, benzer şekilde Windows ve Android’de de bellek kullanımını azaltmayı vadediyor. Hem bellek kullanımını azaltmak hem de tarayıcı yanıt hızını artırmak isteyen Google, daha fazla noktada gelişmiş bellek ayırıcıya yer veriyor. Bu sayede Chrome 89; tarama sürecinde yüzde 22'ye, render’da yüzde 8'e, GPU'da yüzde 3'e varan bellek tasarrufu sunuyor.

Ayrıca Android’deki iyileştirmeye baktığımızda yüzde 2 daha hızlı sayfa yüklemesi, yüzde 13 daha hızlı başlatma gibi bazı ek iyileştirmeler de görüyoruz. Kısacası Google, üç popüler işletim sistemindeki web tarayıcısını daha iyi performans sunacak şekilde güncellemiş durumda. Bununla birlikte Google, Chrome’un iOS uygulaması için herhangi bir iyileştirmeden söz etmedi.