vivo'nun Hindistan ayağı tarafından yapılan yeni açıklamada şirketin yerlilik oranını yıl bitmeden %40'a çıkarmayı hedeflediği paylaşıldı. Karar, Hindistan hükümetinin ithal vergisinde yaptığı %10'luk yükseltmenin ardından alındı.

Bugüne kadar ürettiği akıllı telefonlarıyla elde ettiği başarı sayesinde en büyük 10 akıllı telefon üreticisi arasına katılan vivo, bugün farklı bir haberle karşımıza geldi. Çin merkezli şirket, yeni bir habere göre Hindistan'daki modellerinde yerlilik oranını önümüzdeki yıla kadar önemli oranda artırmayı hedefliyor.

vivo Hindistan'ın aldığı bu karar, Hindistan hükümetinin ithal vergisini artırma kararının ardından geldi. Hindistan hükümeti, anakartlar, paneller, dokunmatik ekranlar ve aksesuarların ithal vergilerini %10 oranında artırmıştı. Hükümet, bu artışı yerel üretimi güçlendirmek için yaptığını açıklamıştı.

Yerlilik oranı %40'a çıkarılacak:

vivo'nun Hindistan'daki güncel yerlilik oranı şu anda %15 civarında. Habere göre şirket, Noida tesisindeki yerlilik oranını yıl bitmeden %40'a çıkarmayı hedefliyor. Bununla birlik vivo, ulusal düzeyde pazar payının %28'ini kapladığını, çevrimdışı pazarda da hacim anlamında birinci marka olduğunu açıkladı.

International Data Corporation'un yaptığı araştırma sonuçlarına göre vivo, 2020'nin üçüncü çeyreğinde %27'lik bir pazar payına sahip olmayı başardı. Şirket, 9 milyon satışla listenin üçüncü sırasında yer aldı. vivo'nun en büyük rakiplerinden birisi olan Realme ise 8 milyon satışla vivo'nun bir gerisinde kaldı.

Başarılı akıllı telefon üreticisi vivo, son olarak geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu vivo S7e 5G'yi tanıtmıştı. MediaTek'in Dimensity 720 yonga setini taşıyan akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB da depolama alanı sunuyordu. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketiyle alıcı bulacağıysa şimdilik açıklanmadı.