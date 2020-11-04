Vivo, orta segmentteki yeni rekabetçi akıllı telefonu S7e 5G'yi resmen tanıttı. 64 MP'lik ana kamerasıyla iyi bir kamera performansı vadeden cihaz, AMOLED ekranı ile kullanım deneyimini iyileştiriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Vivo S7e 5G’yi duyurdu. MediaTek işlemci ile karşımıza çıkan akıllı telefon, damla çentikli tasarımı, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve üçlü arka kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Mediatek Dimensity 720 işlemcisi sayesinde adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteğine sahip olan Vivo S7e 5G, tüketicilere 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı sunuyor. 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, yüzde 90,1 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip.

Arka tarafta f/1,89 diyafram açıklığına sahip 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan Vivo S7e 5G, bu ana kamerayı 120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekliyor. Cihazın damla çentiğinde bulunan selfie kamerası ise 32 MP çözünürlüğe sahip.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve FunTouchOS arayüzü ile çıkan Vivo S7e 5G, 4.100 mAh gibi günümüz koşullarında normal sayılan bir bataryaya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip. Cihaz, 5G’nin yanı sıra çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3,5mm kulaklık girişi, GPS, çift SIM ve USB Type-C bağlantı özelliklerine sahip.

Vivo S7e 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,44 Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.100 mAh, 33W

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 5G, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3,5mm kulaklık girişi, GPS, çift SIM, USB Type-C

Siyah, beyaz ve mavi-mor şeklinde üç farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo S7e 5G’nin fiyatı ise açıklanmadı. Tahminler, cihazın 250 ile 300 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.