Apple CEO'su Tim Cook, 2018 yılının kasım ayında bir toplantıda yatırımcılarının yanlış karar almasını sağlayacak bir söz söylemişti. Tim Cook'un bu sözleri şimdi şirketin başına dert olacak gibi duruyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2018 yılının ağustos ayında değeri 1 trilyon dolar seviyesine ulaşan ilk ABD'li şirket olmuştu. Ancak şirketin değeri 2 Ocak 2019'a kadar yükselişteyken bu tarihte Apple, 2019 ilk çeyreğinin öngörülen gelir miktarını birden 90 milyar dolar civarına düşürmüştü.

Apple'ın değerinde bu denli bir düşüş yaşamasının ana nedenlerinden birisi döviz kuruydu. ABD doları, Çin yuanından daha değerli olunca Çin'deki iPhone satışları Apple'ın kasasına daha az para getiriyordu. Bu da şirketin o çeyrekte istediği geliri elde etmesinin önüne geçmişti.

Tim Cook, hissedarları yanlış yönlendirmişti:

Wall Street borsası bu tür sürprizleri sevmiyordu. Apple, Haziran 2007'den bu yana ilk kez o dönem için öngördüğü gelir oranını düşürmüştü. Apple CEO'su Tim Cook, 1 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen bir toplantıda Apple'ın bazı pazarlarda satış baskısı yaşadığını söylemiş, "Çin'i bu kategoriye koymam." ifadesine yer vermişti.

Tim Cook'un bu sözleri kullanmasının ardından birkaç gün sonraysa yine Cook, Apple tedarikçilerine üretimi kesmelerini söylemişti. Tim Cook'un böyle bir talepte bulunmasının nedeniyse Çin'de düşen talepti. Yani Tim Cook birkaç gün önce Çin'de sıkıntı olmadığını ifade ederken birkaç gün sonra Çin'de sıkıntı yaşadıklarını itiraf etmişti.

Şirket, bu olayın ardından 2 Ocak 2019 tarihinde çeyreklik gelir tahminini 9 milyar dolar aşağı çekmişti. Bir sonraki gün de Apple'ın hisseleri %10'luk devasa bir düşüş yaşamıştı. Tim Cook'un sözlerine güvenen yatırımcılar, bu olay sonucunda toplamda milyarlarca dolar kaybetmişlerdi.

Cook'un sözleri başına dert olacak:

Ancak Apple'ın başı Tim Cook'un geçmişte söyledikleriyle derde girdi. Şirketin Epic Games'le olan davasına da bakan ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Birleşik Krallık emeklilik fonu tarafından desteklenen hissedarların Cook'un açıklamasına dava açabileceklerini açıkladı.

Yargıç Rogers, yayınladığı 23 sayfalık kararda Tim Cook'un bazı marketlerde satış baskısı yaşadığını fakat Çin'i işin içine katmadığını söylemesinin 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu hükmetti. Yargıç, Cook'un Çin'de sorun yaşandığına dair işaretler görmemesinin imkânsız olduğunu belirtti.