Vivo iQOO'nun Yeni Cihazı, 50 Dakikanın Altında Şarj Oluyor

Vivo'nun alt markası iQOO'nun yeni akıllı telefonunun, bataryasını yaklaşık 50 dakikada doldurduğunu gösteren ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Vivo'nun yakın zamanda duyurduğu alt markası iQOO, ilk akıllı telefonunu 1 Mart'ta piyasaya sürecek. Şirket, 44W hızlı şarj ile birlikte telefonun özelliklerinden bazılarını onayladı. Ve yeni ortaya çıkan bazı ekran görüntüleri, bize bu şarj teknolojisinin telefonu 50 dakikanın altında tamamen şarj edeceğini gösteriyor.

Bu ekran görüntüleri, Vivo iQOO akıllı telefondaki 46 dakika içinde %1 ile %100 arasında değişen pil seviyesini gösteriyor. 16 dakikada %50'ye kadar şarj olan cihazın %50'den %100'e çıkması neredeyse iki kat zaman alıyor. Bu gecikme, daha önce de hızlı şarj teknolojisine sahip akıllı telefonlarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Başta oldukça hızlı dolan batarya, daha sonra oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek için şarj hızını yavaşlatıyor.

Yayınlanan ekran görüntüleri ayrıca, 44 W hızlı şarj teknolojisinin 'Vivo Super FlashCharge' veya sadece 'Super FlashCharge' olarak adlandırılacağını da ortaya koyuyor.

İki gün önce Vivo iQOO, TENAA'da V1824BA ve V1824A model numaralarıyla ortaya çıkmıştı. TENAA listesinde telefonun görüntüleri yoktu ancak tüm özellikleri ortaya kondu. V1824BA model numarasına sahip akıllı telefon, şimdi de Snapdragon 855 SoC, 6 GB RAM ve Android 9.0 Pie ile Geekbench'te görüldü.

Akıllı telefon, Geekbench'in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 3.479 ve 11.184 puan aldı. iQOO, bu akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip Snapdragon 855 SoC ile geleceğini onayladı. Ayrıca telefon, Super HDR ekrana sahip olacak ve dahili 256 GB depolama alanıyla karşımıza çıkacak. USB Type-C bağlantı noktasına sahip telefon 4.000 mAh batarya ile birlikte gelecek.

iQOO tarafından açıklanmayan özelliklerin geri kalanı ise TENAA'da ortaya çıktı. 6,42 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacak cihazda ekrana göülü parmak izi tarayıcısı kullanılacak.

Ayrıca cihaz; 13 MP, 12 MP ve 2 MP çözünürlüğünde kameralardan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ön kamerada 12 MP'lik bir kamera bizi karşılayacak ancak bunun ekran içi bir kamera mı yoksa çentik içinde konumlandırılacak bir kamera mı olacağı henüz belli değil.