vivo'nun yaklaşmakta olan yeni tableti "Pad 3 Pro"nun tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. Artık sadece vivo'nun lansmanı kaldı.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Evet, haberlerimize sık sık konu olan "vivo Pad 3 Pro"dan bahsediyoruz. Şirket, bu tableti ne zaman duyuracağını açıklamadı ancak gelen son haberlerle vivo Pad 3 Pro'nun tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu. Tabii bununla birlikte, vivo Pad 3 de piyasaya sürülecek.

Akıllı telefon dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da vivo Pad 3 Pro'nun sahip olacağı özellikleri bir kez daha paylaştı. Bu paylaşım, zaten genel anlamda ifşa olmuş tabletin tüm özelliklerini ortaya koymuş oldu.

vivo Pad 3 Pro, bir ilke imza atabilir

Digital Chat Station'ın Weibo'daki paylaşımına göre vivo Pad 3 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alacak. Bu da onu "dünyada ilk" yapacak. Öte yandan; bu tablette 80W hızlı şarj desteğine sahip olan 11.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Android 14 tabanlı OriginOS arayüzü ile kullanıma sunulacak olan tablet, 8 MP selfie kamera ve 13 MP ana arka kameraya ev sahipliği yapacak.

vivo Pad 3 Pro, kaliteli ekranıyla da kullanıcılar için etkileyici bir deneyim sunacak. Ortaya çıkan bilgilere göre bu tablette, 3K çözünürlük sunan 12.95 inç boyutlu bir ekran bulunacak. LCD yapıdaki bu ekran, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunacak. İşte tüm bu özellikler, vivo'nun gerçekleştireceği lansmanda gün yüzüne çıkacak.