Vivo S9 ve S9e Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları S9 ve S9e'yi duyurdu. Teknik özellikleri açısından üst seviyede yer alan cihazlar, tasarımlarıyla ise çok tartışılacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni "S9" ve "S9e" isimli akıllı telefonlarını duyurdu. Her ikisi de üst düzey özelliklere sahip olan akıllı telefonlardan S9, tam bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkarken S9e de hiç fena olmayan özelliklere sahip. Peki Vivo'nun yeni akıllı telefonları, tüketicilere neler sunuyor?

Vivo'nun yeni amiral gemisi S9, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip. 90 Hz tazeleme, 180 Hz dokunma hassasiyeti oranına sahip olan bu ekran, 1300 nit parlaklık değeri ve yüzde 91.04 oranında ekran gövde oranı sunuyor. Ekrandaki çentikli yapı ise 44 MP çözünürlük sunan ana ön kamera ile 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı ikinci ön kameraya ev sahipliği yapıyor. 60 fps'de 4K video çekimleri yapabilen bu kamera kurulumu, elektronik görüntü sabitleme (EIS) özelliğini de sunuyor. Öte yandan, Vivo S9e'de de bu ekran boyutu ve teknik detaylar, ana ön kameranın 32 MP olması haricinde hiçbir değişikliğe uğramadan yer alıyor.

Karşınızda Vivo S9/S9e

Vivo S9, gücünü MediaTek'in yeni işlemcilerinden MediaTek Dimensity 1100'den alıyor. S9e'de ise MediaTek Dimensity 820 işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Her iki modelde de 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı bulunurken, işletim sistemi cephesinde ise Android 11 tabanlı "OriginOS 1.0"i görüyoruz. Vivo S9'da 4000 mAh, S9e'de ise 4100 mAh batarya bulunurken, bu bataryalar 33 watt hızlı şarj desteği sunuyorlar.

Vivo'nun yeni akıllı telefonlarının arkasında, optik görüntülü sabitleme (OIS) teknolojisine sahip olan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Teknik özellikleriyle tüketicileri etkileyecek cihazların, iPhone 12 ailesindeki gibi keskin köşelere sahip olması ise S9 ve S9e ile ilgili dikkat çeken detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Apple, tüketicilerin uzun zamandır talep ettiği çentiği küçültürse, yeni nesil iPhone'ların görüntüsünün Vivo'nun yeni telefonlarıyla neredeyse aynı olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii o kalın çerçeveleri görmezden gelirsek...

Vivo S9/S9e teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı

6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: Vivo S9 'da MediaTek Dimensity 1100 (6 nm) Vivo S9e 'de MediaTek Dimensity 820

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR4X)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR4X) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: Vivo S9 'da 44 MP + 8 MP Vivo S9e 'de 32 MP + 8 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli Vivo S9 'da 4000 mAh Vivo S9e 'de 4100 mAh

33 watt hızlı şarj destekli İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 Bağlantı: Çift 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Çift 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C Boyutlar: 158.39 mm x 73.87 mm x 7.35 mm

158.39 mm x 73.87 mm x 7.35 mm Ağırlık: 173 gram

Vivo'nun yaptığı açıklamalara göre S9, 12 Mart itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak. An itibarıyla ön siparişe açılıp 3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan bu telefonun fiyatı ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon için 460 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon için de 510 dolar şeklinde açıklandı.

Yine 3 renk seçeneğine sahip olacak Vivo S9e ise 27 Mart itibarıyla piyasaya sürülecek. 12 GB RAM seçeneğinin olmadığı bu cihazın 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 370 dolar, 256 GB depolama alanı olan versiyon ise 415 dolar olarak fiyatlandırıldı.