Seviyesindeki pek çok rakibine göre üstün bir tasarıma ve özelliklere sahip olan Vivo V11 Pro'nun resmi satış fiyatı nihayet belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullandığı 3. akıllı telefonu olan V11 Pro, düzenlenen basın etkinliği ile birlikte resmen tanıtıldı. İnce ekran çerçeveleri ve son derece küçük çentiği sayesinde seviyesine göre oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihazın fiyatı ise bugün belli oldu.

Vivo V11 Pro Özellikler

Snapdragon 660 işlemci

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED ekran

6GB RAM+128GB depolama

3400mAh hızlı şarj destekli batarya

12MP, f/1.8 diyafram + 5MP çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyafram ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Bugün itibari ile çevrimiçi satışına başlanan yeni Vivo V11 Pro, 2400 TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşuyor. Bu fiyat, cihazın ilk olarak satışa çıktığı yer olan Hindistan’daki resmi satış fiyatı olup, ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler fiyata dahil edilmemiştir.