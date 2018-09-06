Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullandığı 3. akıllı telefonu olan V11 Pro, düzenlenen basın etkinliği ile birlikte resmen tanıtıldı. İnce ekran çerçeveleri ve son derece küçük çentiği sayesinde seviyesine göre oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihazın fiyatı ise bugün belli oldu.
Vivo V11 Pro Özellikler
- Snapdragon 660 işlemci
- 6.4 inç Full HD+ Super AMOLED ekran
- 6GB RAM+128GB depolama
- 3400mAh hızlı şarj destekli batarya
- 12MP, f/1.8 diyafram + 5MP çift arka kamera
- 25MP, f/2.0 diyafram ön kamera
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
Bugün itibari ile çevrimiçi satışına başlanan yeni Vivo V11 Pro, 2400 TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşuyor. Bu fiyat, cihazın ilk olarak satışa çıktığı yer olan Hindistan’daki resmi satış fiyatı olup, ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler fiyata dahil edilmemiştir.