Orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacak Vivo V15, çektiksiz çerçevesiz tasarımı ile resmi olarak tanıtıldı.

Vivo, V15 Pro modelini 20 Şubat’ta gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile tanıttı. Fakat aynı gün Xiaomi’nin Mi 9, Samsung’un ise Galaxy S10 amiral gemilerinin tanıtılması, Vivo V15 Pro’yu bir miktar gölgede bıraktı. Vivo, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte V15 Pro’nun uygun fiyatlı bir versiyonu olan Vivo V15’i tanıttı.

Vivo V15’in ‘Pro’ modelden bazı temel bileşenlerle ayrılıyor. Bunların başında MediaTek’in Helio P70 işlemcisi geliyor. Ayrıca arka tarafta üçlü kamera kurulumu yerinde duruyor olsa da 48MP’lik ana kamera yerini 32MP’lik bir kameraya bırakmış durumda. Cihaz 6.5 inçlik LCD ekranı ile Pro modelinden daha büyük bir ekran ve 4000mAh ile daha büyük bir batarya sunuyor.

Vivo V15 Özellikler

MediaTek Helio P70 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6.53 in. Full HD+ LCD ekran

32 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera

12 MP ön kamera

Android 9.0 Pie

4000mAh batarya

Yeni Vivo V15, güçlü donanımı ve iddialı tasarımı ile 1.856 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, cihazın yerel fiyatı olup ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil edilmemiştir. Kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan cihaz ülkemizde resmi olarak satışa çıkmayacak olsa da ithalatçı garantisi ile bulunma ihtimali var.