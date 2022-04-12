Vivo V23 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

vivo, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Türkiye'de satışa sunulacak yeni akıllı telefonu V23 5G'yi tanıttı. vivo V23 5G, hem teknik hem de tasarım özellikleriyle fazlasıyla dikkat çekici bir akıllı telefon olsa da açıklanan Türkiye fiyatı, tüm özelliklerini unutturacak cinsten.

Akıllı telefon sektöründe önemli bir paya kavuşan vivo, bugün Türkiye’de gerçekleştirdiği etkinliğinde ülkemizde satışa sunulacak yeni akıllı telefonu vivo V23 5G’yi tanıttı. Akıllı telefon dünyasında bir ilk olacak dikkat çekici bir özelliğe sahip olan vivo V23 5G, ne yazık ki fiyat noktasında tüketicilerden epey tepki alacak gibi görünüyor.

Yeni vivo V23 5G, yan çerçeveleri yeni iPhone serisine benzer şekilde düzleştirilen bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka kamera kurulumu, çift ton LED flaş ve üç lensten oluşurken ön bölümde yer alan çentikte iki adet selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ekranın üst kısmında, çerçeve ve ekran arasındaki bölümde selfie çekerken büyük kolaylık sağlayacak iki adet flaş bulunuyor.

vivo V23 neler sunuyor?

vivo V23 5G, akıllı telefon sektöründe standart boyuta dönüşen 6,44 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 2.400 x 1.080 çözünürlüğünde görüntü sunan bu AMOLED ekranın altındaysa orta-üst segmentin yeni kral işlemcisi MediaTek Dimensity 920 yer alıyor. Kendini kanıtlayan bu işlemciye toplamda 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB depolama alanı destek veriyor.

Telefonun kamera bölümüne geldiğimizdeyse arka bölümde 64 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik geniş açılı kamera ve 2 MP’lik makro kamera bulunuyor. Telefonun en etkileyici özellikleriyse ön tarafta yer alıyor. vivo V23, 50 MP’lik ana ve 8 MP’lik geniş açılı ön kameraya ve çerçevede iki adet flaşa yer veriyor. Ön kamera, 4K çözünürlükte HDR video çekebiliyor.

vivo V23 5G’yi geleneksel telefonlardan ayıran özellikler arasında renk değiştiren cam yüzey bulunuyor. Bu özellik sayesinde telefonun arka yüzeyinin rengi, gün ışığına maruz kaldığında değişebiliyor. Bununla birlikte telefonun ön kısmında bulunan iki flaş ışığı, kullanıcının oluşturmak istediği ambiyansa göre birbirinden bağımsız sıcaklık ve parlaklık sunabiliyor.

vivo V23 5G özellikleri

Ekran: 6,44 inç, AMOLED, FullHD+ çözünürlük

6,44 inç, AMOLED, FullHD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 12 GB

12 GB İşletim Sistemi: Android 12 (Funtouch OS 12)

Android 12 (Funtouch OS 12) Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

64 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP geniş açıllı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP geniş açıllı kamera Batarya: 4.200 mAh (44W hızlı şarj destekli)

4.200 mAh (44W hızlı şarj destekli) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6

5G, Wi-Fi 6 Renkler: Yıldız Tozu Işıltısı, Gün Işıltısı

vivo V23 5G fiyatı:

vivo V23 5G, ülkemizde 13.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Telefonu ön satıştan almak isteyenler, bu bağlantıya tıklayarak Hepsiburada üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebilirler. Telefonu şu anda satın alanlara bir de vivo TWS 2 kulaklık hediyesi var.