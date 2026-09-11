vivo, 21 Eylül'de tanıtacağı yeni amiral gemisi X500 serisinin standart modelinin resmî tasarımını ve renklerini paylaştı.

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Çin merkezli vivo, akıllı telefon pazarında çok iddialı olacak yeni amiral gemisi vivo X500 serisini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Firma, 21 Eyül tarihinde gerçekleştireceği bir lansman ile bu serideki telefonları resmen tanıtacak.

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Şimdi ise tanıtım öncesi önemli bir paylaşım geldi. vivo, serinin giriş modeli olacak standart X500’ün tasarımını ve renk seçeneklerini lansman öncesinde resmî olarak paylaştı. Gelin telefonun nasıl görüneceğine birlikte bakalım.

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vivo X500 tasarımı böyle olacak

Tanıtım gününe az bir süre kala paylaşılan görseller, standart X500 modelinin bir önceki nesil olan vivo X300'e kıyasla belirgin tasarım farklılıklarına sahip olacağını doğruluyor. Yeni akıllı telefon, sol tarafa konumlandırılmış büyük yuvarlak bir kamera adası içeren yenilenmiş bir arka panel tasarımıyla geliyor. LED flaş modülü bu yuvarlak kamera alanının dışında yer alırken, tüm kamera düzeneği iPhone benzeri şekilde telefonun genişliği boyunca uzanan yüksek bir dikdörtgen alan üzerine oturtulmuş. Önde ise delikli ekran tasarımı göreceğiz.

vivo, standart X500 modelinin tasarım hatlarının yanı sıra renklerini de açıkladı. Cihaz; siyah, açık gri, açık pembe ve gradyan geçişli bir renk seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. Bu renk çeşitliliği ve yeni modül yapısı, vivo X500'ün serideki üst modeller olan X500 Pro ve X500 Pro Max'ten belirgin şekilde ayrılan bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Tasarım tarafındaki bu farklılaşmaya rağmen donanım tarafında önemli bir ortaklık göze çarpıyor. vivo tarafından yapılan resmi açıklamaya göre baz model vivo X500, bir önceki neslin üst seviye temsilcisi olan vivo X300 Pro ile aynı ana kamera ve telefoto sensörlerini bünyesinde barındıracak. X300 Pro’da ZEISS destekli 3.7 optik zoom’lu 200 MP telefoto kamerası ve f/1.6 diyafram açıklığında 50 MP ana kamera vardı. Bu ikiliyi X500’de göreceğiz, yeni Pro modellerin kameraları çok daha gelişmiş olacak.