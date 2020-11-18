Vivo, Yeni Akıllı Telefon Arayüzü Origin OS'u Duyurdu

Vivo, yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılması muhtemel yeni akıllı telefon arayüzü Origin OS'u duyurdu. Yeni arayüz kullanıcılara çok daha dinamik ve 'kare' bir deneyim sunmayı vadediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, devam etmekte olan geliştirici konferansı sırasında en yeni akıllı telefon arayüzü olan Origin OS’u resmen duyurdu. Kullanıcılara iOS, Windows ve Android arası bir deneyim vadeden Origin OS, boş bir ana ekrandan ziyade dolu, dinamik bir ana ekran isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

Vivo tarafından yapılan açıklamalara göre Origin OS, tıpkı iOS 14’ün widget özelliği gibi ana ekranı büyük kare widget’lar ve küçük kare uygulama simgeleri ile dolduruyor. Dinamik yapıda olan bu widget’lar, tıpkı Windows’un canlı kutucukları gibi değişen ve güncellenen bilgiler sunuyor.

Vivo Origin OS’un 6 özelliği

Klotski yerleşim

Nano bildirimler

Navigasyon hareketleri

Funtouch OS geçişi

Origin OS kart paketleri

"Gerçek dünya" duvar kağıtları

Klotski yerleşim, yukarıda da açıkladığımız gibi uygulama simgelerinin ve widget’ların Klotski bulmaları benzeri bir düzende yerleşimini ifade ediyor. Nano bildirimler ise uygulama bildirimlerinin bu simgeler ve widget’lar üzerinde gösterilmesinden ibaret.

Navigasyon hareketleri, iPhone X tanıtıldığından bu yana popüler bir şekilde hayatımızda ancak Android kullanıcıları arasında pek de popüler olduğunu söylemek zor. Origin OS’taki navigasyon hareketleri özelliği, kullanıcılara 26 farklı kombinasyonda navigasyon hareketleri belirleme imkanı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, ekranı yukarı kaydırdıklarında ne olacak, sağa/sola kaydırdıklarında ne olacak kendileri karar verebiliyorlar.

Funtouch OS geçişi, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların Origin OS arayüzü ile Funtouch OS arayüzü arasında kolay bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlıyor. Ancak bu geçiş yapma imkanının performansı ve depolama alanını nasıl etkileyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Origin OS kart paketleri özelliği ise ödeme seçeneklerinin cihaza kaydedilmesini ve istenildiği an ekranın sağ altından kaydırılarak ulaşılabilmesini sağlıyor.

Haberimizin başında da aktardığımız gibi Origin OS, dinamik bir kullanıcı arayüzü vadediyor. Bu kapsamda “gerçek dünya” duvar kağıtlarını seçebilir, hava durumuna göre değişen ve hava durumuyla ilgili dinamik efektler gösteren duvar kağıtlarını seçebilirsiniz. Ayrıca gece-gündüz temalı duvar kağıtlarında da hava karardıkça koyulaşan, günün en aydınlık saatinde ise parlayan duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz.

Vivo, akıllı telefon arayüzü ile ilgili belki de en önemli bilgi olan kullanılabilirlik hakkında bilgi paylaşmadı. Dolayısı ile Origin OS’un hangi akıllı telefonlar tarafından destekleneceğini ve tüm dünyada ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında bilgimiz bulunmuyor. İlerleyen süreçte bu konuda daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.