vivo, orta-üst segment yeni akıllı telefonu X90s'i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan akıllı telefon, ne yazık ki can sıkıcı bir fiyat etiketine sahip. vivo X90s'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "X90s" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segmentte dikkat çekecek modellerden biri olacak vivo X90s, fiyatı ile can sıkacak gibi görünüyor. Peki vivo X90s neler sunuyor ve bu akıllı telefona sahip olmanın bedeli ne kadar?

6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla donatılan vivo X90s, 120 Hz tazeleme oranı ile kullanıcıya pürüzsüz bir deneyim vadediyor. Telefonun kavisli ekranı 2800 x 1260 piksel çözünürlük sunarken, ekran deliğindeki ön kameranın çözünürlüğü ise 32 MP olarak açıklandı. vivo X90s orta segment bir akıllı telefon olsa da parmak izi okuyucu sensör ekrana gömülü olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda vivo X90s

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alıyor. Bu gücün 12 GB RAM, 512 GB de depolama alanı ile desteklendiğini görüyoruz. Telefonun 4.810 mAh kapasiteli bataryası ise 120W hızlı şarj desteği sunuyor. vivo X90s'in Android 13 tabanlı OriginOS 3 arayüzü ile çalıştığını da söyleyelim.

vivo X90s'in arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan ana kamera yer alıyor. Ayrıca 12 MP ultra geniş açılı kamera ile 12 MP telefoto kamera da mevcut. Artık standart olarak karşımıza çıktığı üzere; yapay zekâ, bu orta segment telefonun kamera kurulumunu destekliyor.

vivo X90s teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 2800 x 1260 piksel, 120 hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9200+ RAM 8-12 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 12 MP İşletim Sistemi OriginOS 3 (Android 13) Batarya 4.810 mAh (120W) Bağlantı 5G, 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C

vivo X90s fiyatı:

Versiyon Fiyat 8 GB + 256 GB 550 dolar 12 GB + 256 GB 595 dolar 12 GB + 512 GB 650 dolar

vivo X90s'in resmi satışları 30 Haziran'da başlayacak. Markanın bu akıllı telefonu Türkiye pazarına getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.