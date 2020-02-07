Vivo, giriş seviye yeni telefonu Y19C'yi tüketicilerle buluşturdu. Bir telefondan fazla bir beklentisi olmayan tüketiciler tarafından tercih edilebilecek olan Y19C, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 2019 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Şirket, gerek fiyat performans ürünleri gerekse amiral gemisi sınıfındaki telefonlarla çok konuşuldu. Ancak Vivo'nun diğer tüm ürünlerine oranla en çok konuşulan modeli "NEX 3"tü. NEX 3, sahip olduğu şelale ekranıyla duyurulduğu günlerde büyük ses getirmişti.

Şirket, tüketicilerden gördüğü ilginin düşmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda yeni bir akıllı telefon duyuran Vivo, giriş seviye telefonu "Y19C"yi tüketicilerle buluşturdu. Telefonun lansmanı için herhangi bir etkinlik düzenlemeyen Vivo, yeni telefonunu doğrudan Bangladeş için oluşturduğu internet sitesinde satışa sundu.

Karşısınızda Vivo Y19C

Vivo Y19C, aman aman özelliklere sahip olan bir akıllı telefon değil. Ancak telefonla çok fazla vakit geçirmeyen tüketiciler, Vivo Y19C'ye ilgi gösterebilirler. Çünkü Vivo, giriş seviye yeni telefonunu muhteşem uygunluktaki bir fiyat ile tüketicilere sunuyor. Dilerseniz ilk olarak Vivo Y19C'nin teknik özelliklerine ardından bu telefonun fiyatına bakalım.

Vivo Y19C, MediaTek Helio P22'den güç alıyor. Bu güç, 2 GB RAM ve 32 GB de depolama alanıyla destekleniyor. 6.22 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. Bir adet arka bir adet de ön kamerası bulunan Y19C'nin arka kamerası 13 MP, ön kamerası ise 5 MP çözünürlük sunuyor.

Vivo Y19C'nin kameraları düşük çözünürlükte olmasına rağmen yapay zeka ile desteklenmiş. Bu yüzden tüketiciler, beklediklerinden daha iyi bir kalite ile karşılaşacaklar. Ayrıca Y19C'nin ön kamerasının yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Parmak izi okuyucu sensörü olmayan bir telefon için bu özelliğin önemli bir kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak Vivo Y19C, 4.030 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5 ile çalışıyor.

Vivo Y19C teknik özellikleri

Ekran: 6.22 inç, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD

6.22 inç, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka Kamera: f/2.2 diyafram açıklığında, 13 MP

f/2.2 diyafram açıklığında, 13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 4.030 mAh

4.030 mAh Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v5.0, microUSB

Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v5.0, microUSB İşletim Sistemi: Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5

Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5 Ağırlık: 163.5 gram

Vivo Y19C teknik özellikleri

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Vivo Y19C'nin fiyatı, 117 dolar (yaklaşık 700 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Şu an için sadece Bangladeş pazarında satışa sunulan telefonun diğer ülke pazarlarına girip girmeyeceği şu an için bilinmiyor.