Vivo, orta segment yeni akıllı telefonu Y31'i duyurdu. Snapdragon 662 işlemciden güç alan cihaz, diğer teknik özellikleriyle de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Vivo, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Y31'i duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Y30 isimli modelin halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, tıpkı Y30 gibi orta segmentin merkezine yerleşiyor. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatı, ülkemizdeki tüketicileri de etkileyecek gibi görünüyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.58 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip. Çentikli yapıdaki bu ekranda bulunan ön kamera ise 16 MP çözünürlük sunuyor. Ekran deyince aklımıza gelen ilk özelliklerden bir tanesi olan parmak izi okuyucu sensör ise telefonun yan kısmında bulunan güç tuşunun üzerine monte edilmiş şekilde geliyor.

Vivo Y31, işte böyle görünüyor

Vivo Y31, Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gün boyu kullanımı amaçlayan mühendisler, 18 watt hızlı şarj desteği ile de kullanıcı memnun etmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Telefonun işletim sistemine baktığımızda ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11'in varlığını görüyoruz.

Bu akıllı telefonun dikkat çeken bir yanı da kamera kurulumu. Üçlü kamera kurulumuna sahip olan Y31, ilk kez Vivo X50'de görülen kamera kurulumu tasarımını benimsiyor. 48 MP ana kamerası bulunan cihazın 2 MP bokeh efekt kamerası, 2 MP de hangi özellikte olduğu bilinmeyen bir kamerası bulunuyor. Görüntü sabitleme, gürültü azaltma, yavaş çekim ve gece modu gibi özellikler, Y31'in kamera kurulumunu dikkat çekici kılan özellikler olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo Y31 teknik özellikleri

Ekran: 6.58 inç büyüklüğünde FHD+, LCD

6.58 inç büyüklüğünde FHD+, LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Vivo Y31, mavi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor. An itibarıyla Hindistan'da hizmet veren e-ticaret platformları üzerinde satışa sunulan telefonun Türkiye ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği bilinmezken, şirket bu cihaz için 225 dolar istiyor.