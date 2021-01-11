Vivo, Yeni Telefonu Y51A'yı Duyurdu: Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, orta segment telefonu Y51A'yı duyurdu. Üçlü kamera kurulumunun yanı sıra Snapdragon 662, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip telefon, fiyatıyla da kabul görebilecek türden. An itibarıyla satışa sunulan cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği merak konusu.

Geçtiğimiz saatlerde yeni akıllı telefonu Y31s 5G'yi duyuran Çinli teknoloji şirketi Vivo, şimdi de Y51A olarak isimlendirdiği başka bir telefon daha duyurdu. Orta segment telefon arayışında olan tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek düzeyde olan cihaz, özelliklerinin hakkını verebilen fiyatıyla da dikkat çekmeyi başaracak türden. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

6.58 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip olan Vivo Y51A, çentikli bir tasarıma sahip. Bu çentikte 16 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip olan telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekran içine entegre edilmiş durumda. Telefonun arka kısmında ise 48 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kameranın yer aldığı bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Vivo Y51A işte böyle görünüyor

Vivo'nun orta segment yeni telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip telefonun işletim sistemi ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 kullanıcı arayüzü ile geliyor. Telefonun sahip olduğu 5.000 mAh kapasiteli telefon ise 18 watt hızlı şarj desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Vivo Y51A teknik özellikleri

Ekran: 6.58 inç büyüklüğünde FHD+

6.58 inç büyüklüğünde FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11

Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 Bağlantı: Çift SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Vivo Y51A'nın iki farklı renk seçeneği buluyor. Şu an için Hindistan'daki bazı e-ticaret platformlarında satışa sunulan telefonun çok daha farklı ülke pazarına giriş yapması bekleniyor. Bu akıllı telefona sahip olan tüketicilerin yapması gereken ödeme ise 245 dolar (yaklaşık 1.820 TL + vergiler) olarak açıklandı.