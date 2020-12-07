Vivo Y52s Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, anavatanı Çin'de yeni akıllı telefonu Y52s'i duyurdu. Uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Vivo Y52s, ilginç bir şekilde yalnızca bir ana kameraya ve derinlik sensörüne sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentteki 5G destekli en yeni akıllı telefonu olan Vivo Y52s’i duyurdu. 2020 model çoğu akıllı telefonun aksine delikli ekran yerine damla çentikli bir tasarıma sahip olan Vivo Y52s, Buna karşın kullanıcılara yüksek bir ekran/gövde oranı ve dikkat çekici bir kamera performansı vadediyor.

6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ 90Hz bir LCD ekran ile gelen Vivo Y52s, ekranın üst kısmında bulunan damla çentikte 8 megapiksellik bir selfie kamerası sunuyor. Gücünü MediaTek’in yeni nesil Dimensity 720 işlemcisinden alan cihazda 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Alışık olduğumuzun aksine üçlü ya da dörtlü değil, çift kamera kurulumuna sahip olan Vivo Y52s, 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın yanı sıra 2 MP’lik bir derinlik sensörüne sahip. 5.000 mAh gibi büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olan cihaz, 18W hızlı şarj desteği sunuyor.

Vivo Y52s özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,58 inç 90 Hz Full HD+ LCD

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj

Vivo Y52s fiyatı

Mavi, beyaz ve renk geçişli olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Vivo Y52s’in 6GB versiyonu için 245 dolar (yaklaşık 1.921 TL + vergiler), 8 GB versiyonu için 275 dolar (yaklaşık 2.157 TL + vergiler) fiyat etiketi biçilmiş durumda. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.