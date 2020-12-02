ZTE Blade V2021 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Damla çentikli tasarım, MediaTek işlemci, 6 GB RAM gibi özellikler sunan ZTE Blade V2021 5G, uygun sayılabilecek bir fiyat etiketiyle tanıtıldı.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, orta seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan ZTE Blade V2021 5G’yi duyurdu. ZTE’nin yeni akıllı telefonu adında “2021” ibaresi taşıyor olsa da tasarım detayları açısından 2019 yılından kalma bir akıllı telefona benzediğini söylemek çok da yanlış olmaz.

Delikli ekran yerine damla çentikli bir tasarım benimseyen ZTE Blade V2021 5G, kalın ancak seviyesine göre kabul edilebilir ekran çerçevelerine sahip. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise sol üst köşeye alt alta hizalanmış üçlü bir kamera kurulumu ve cihazın arkasına yerleştirilmiş bir fiziksel parmak izi tarayıcı ile karşılaşıyoruz.

6,52 inç büyüklüğünde HD+ bir ekran ile gelen ZTE Blade V2021 5G, gücünü MediaTek’in Dimensity 720 işlemcisinden alıyor. 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar dahili depolama alanı sunan cihazda hafızayı 512 GB’a kadar artırmayı mümkün kılan microSD kart desteği de bulunuyor.

48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyaframlı bir ana kameraya sahip olan akıllı telefon, 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera da sunuyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan ZTE Blade V2021 5G’in kalbinde 4.000 mAh’lik bir batarya yer alıyor.

ZTE Blade V2021 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 4 GB/6 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,52 inç HD+ LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C

ZTE Blade V2021 5G fiyatı

Uzay grisi, gümüş, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan ZTE Blade V2021 5G, 4 GB RAM’li versiyonunda 152 dolar (yaklaşık 1.192 TL + vergiler), 6 GB RAM’li versiyonunda 213 dolar (yaklaşık 1.671 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.